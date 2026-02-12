 Перейти к основному контенту
0

Маск заявил об увольнениях в xAI после слияния со SpaceX

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Al Drago / Getty Images)

Американский предприниматель Илон Маск провел реорганизацию руководящего состава компании xAI после ее слияния со SpaceX, включая увольнения менеджеров, сообщил миллиардер в X.

«xAI была реорганизована несколько дней назад, чтобы повысить скорость выполнения работ. Структура компании должна эволюционировать так же, как и любой живой организм», — написал он, добавив, что компания активно набирает новых сотрудников, заинтересованных в продвижение лунного проекта.

«К сожалению, это потребовало расставания с некоторыми людьми. Мы желаем им успехов в будущих начинаниях», — отметил Маск.

Город на Луне: почему Маск отказался от Марса в пользу спутника Земли
Life
Изображение перспективной лунной орбитальной космической станции Gateway с капсулой астронавта Orion с экипажем с Земли, готовящейся к стыковке

3 февраля компания SpaceX приобрела основанный Илоном Маском стартап — разработчика чат-бота Grok — xAI. Первоочередной задачей объединенной компании Маск назвал запуск с Земли спутников с искусственным интеллектом. Через два-три года, по мнению предпринимателя, именно космос станет самым дешевым местом вычислений с использованием ИИ.

Ранее Bloomberg дал прогноз по стоимости акций объединенной компании, который предполагает $527 за штуку и $1,25 трлн за общую их стоимость.

В декабре 2025 года Маск стал первым человеком в истории, чье состояние составило $600 млрд, по оценке Forbes. В феврале оценка его состояния превысила $800 млрд.

