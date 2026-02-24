Axios узнал, что Пентагон намерен применять Grok в секретных системах

Axios: Пентагон и xAI договорились об использовании Grok в секретных системах

Компания Илона Маска xAI и Пентагон достигли соглашения, по которому военные могут использовать чат-бот Grok в секретных системах. Об этом пишет Axios со ссылкой на представителя американского Министерства обороны.

Ранее модель Claude компании Anthropic была единственной нейросетью, которую военные используют для разведывательной работы, разработки оружия и боевых операций, отмечает издание. В конце января Reuters и The Wall Street Journa узнали, что у Anthropic и Пентагона возник конфликт, из-за чего они зашли в тупик после продолжительных переговоров по контракту на $200 млн.

В середине февраля Axios сообщило, что Минобороны намерено разорвать деловые связи с Anthropic и отнести ее к группе риска в цепочке поставок, что будет означать необходимость прекращения связи с компанией для любого, кто захочет сотрудничать с американскими военными.

По данным издания, Anthropic отказалась предоставить Claude для «всех законных целей» и запретила использовать ее модель для массовой слежки и разработки полностью автономного оружия. При этом xAI согласилась с этим условием.

Как отмечает Axios, неизвестно, сможет ли xAI полностью заменить Anthropic и сколько это продлится. Представители ведомства отмечают, что замена Claude будет «очень сложным процессом».

По данным источников, министр обороны Пит Хегсет во вторник примет гендиректора Anthropic Дарио Амодея и фактические «предъявит ему ультиматум», если компания не откажется от мер предосторожности.

Как сообщили источники, Пентагон также вел переговоры с Google и OpenAI об использовании их моделей Gemini и ChatGPT в области секретной информации. По словам представителя Минобороны, в ведомстве ожидают подписания соглашений с обеими компаниями.