 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Axios узнал, что Пентагон намерен применять Grok в секретных системах

Axios: Пентагон и xAI договорились об использовании Grok в секретных системах

Компания Илона Маска xAI и Пентагон достигли соглашения, по которому военные могут использовать чат-бот Grok в секретных системах. Об этом пишет Axios со ссылкой на представителя американского Министерства обороны.

Ранее модель Claude компании Anthropic была единственной нейросетью, которую военные используют для разведывательной работы, разработки оружия и боевых операций, отмечает издание. В конце января Reuters и The Wall Street Journa узнали, что у Anthropic и Пентагона возник конфликт, из-за чего они зашли в тупик после продолжительных переговоров по контракту на $200 млн.

В середине февраля Axios сообщило, что Минобороны намерено разорвать деловые связи с Anthropic и отнести ее к группе риска в цепочке поставок, что будет означать необходимость прекращения связи с компанией для любого, кто захочет сотрудничать с американскими военными.

Axios узнал об угрозе Пентагона разорвать контракт на ИИ с Anthropic
Политика
Пит Хегсет

По данным издания, Anthropic отказалась предоставить Claude для «всех законных целей» и запретила использовать ее модель для массовой слежки и разработки полностью автономного оружия. При этом xAI согласилась с этим условием.

Как отмечает Axios, неизвестно, сможет ли xAI полностью заменить Anthropic и сколько это продлится. Представители ведомства отмечают, что замена Claude будет «очень сложным процессом».

По данным источников, министр обороны Пит Хегсет во вторник примет гендиректора Anthropic Дарио Амодея и фактические «предъявит ему ультиматум», если компания не откажется от мер предосторожности.

Как сообщили источники, Пентагон также вел переговоры с Google и OpenAI об использовании их моделей Gemini и ChatGPT в области секретной информации. По словам представителя Минобороны, в ведомстве ожидают подписания соглашений с обеими компаниями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Пентагон США xAI нейросети искусственный интеллект Илон Маск
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Axios узнал об угрозе Пентагона разорвать контракт на ИИ с Anthropic
Политика
Reuters узнал, что компания Anthropic вступила в конфликт с Пентагоном
Технологии и медиа
Пентагон добавит Grok Илона Маска в свой арсенал ИИ-инструментов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Береговая охрана США начала расследование из-за свастики в туалете Общество, 06:36
Ученые назвали города России с «геном бессонницы» Общество, 06:24
Задержанного по делу Эпштейна экс-посла в США отпустили под залог Политика, 06:15
МВД Сербии сообщило о подготовке покушения на Вучича Политика, 06:01
Axios узнал, что Пентагон намерен применять Grok в секретных системах Бизнес, 05:53
Автор «Черного лебедя» указал срок появления рисков у инвесторов из-за ИИ Технологии и медиа, 05:14
В Орловской и Тульской областях объявляли ракетную опасность Политика, 04:58
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В трех российских аэропортах ограничили полеты Политика, 04:31
В Приморье задержали подозреваемого в работе на украинскую разведку Политика, 04:29
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении Общество, 04:23
Треть врачей высказались против назначения БАДов Общество, 04:01
МВД назвало имя погибшего при взрыве в Москве сотрудника ГАИ Общество, 03:59
Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала погиб Общество, 03:44
Медведев ответил на запрет на въезд в ЕС участникам боевых действий Политика, 03:29