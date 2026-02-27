Netflix отказался от покупки Warner Bros после предложения Paramount

Стримингововый сервис Netflix отказался от сделки по приобретению Warner Bros. Discovery (WBD) из-за нового предложения от Paramount Skydance Corporation (PSKY), заявили руководители Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс.

Ранее WBD назвала новое предложение от Paramount Skydance о слиянии и более выгодным, чем сделка с Netflix. «При цене, необходимой для того, чтобы сравняться с последним предложением Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной, поэтому мы отказываемся повышать предложение до уровня Paramount Skydance», — говорится в заявлении.

Руководители сервиса подчеркнули, что «были бы надежными распорядителями культовых брендов Warner Bros.», и что сделка укрепила бы индустрию развлечений в США. «Но эта сделка всегда была «приятным дополнением» по правильной цене, а не «необходимой покупкой» ни при каких обстоятельствах», — подчеркнули они.

Материал дополняется