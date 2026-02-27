Warner Bros. назвала более выгодную по сравнению с Netflix сделку
Warner Bros. Discovery сочла предложение Paramount о покупке компании за $111 млрд является «более выгодной сделкой» по сравнению с той, что компания подписала с Netflix в декабре, пишет The New York Times.
Это открывает «новую главу в ожесточенной борьбе за торги», говорится в материале. Теперь у Netflix есть четыре рабочих дня, чтобы решить, стоит ли попытаться предложить новые условия по покупке Warner Bros.
До этого 25 февраля CNN сообщил, что Paramount Skydance официально повысила свое предложение о покупке Warner Bros. Discovery до $31 за акцию.
Материал дополняется
