Paramount подняла предложение в борьбе с Netflix за Warner Bros.

Paramount официально повысила свое предложение до $31 за акцию, а также пообещала Warner Bros. Discovery выплатить компенсацию в размере $7 млрд, если сделка сорвется из-за решения регулирующих органов
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Компания Paramount Skydance официально повысила свое предложение о покупке Warner Bros. Discovery до $31 за акцию, сообщает CNN со ссылкой на заявление последней. Warner Bros. Discovery выступает для телеканала материнской компанией.

До сих пор Paramount предлагала $30 за акцию, но Warner Bros. Discovery отклонила это предложение как «менее выгодное» по сравнению с потенциальной сделкой c Netflix.

Теперь совет директоров Warner Bros. Discovery заявил о продлении срока переговоров с Paramount о возможной сделке. Однако соглашение о слиянии с Netflix «остается в силе», подчеркнула компания. Опрошенные же CNN аналитики выразили мнение, что Netflix, скорее всего, предложит аналогичную цену.

Variety узнал о предстоящей рекомендации по сделке Warner и Netflix
Технологии и медиа
Фото:Mario Tama / Getty Images

Кроме того, помимо предложения более высокой цены за акцию Paramount пообещала Warner Bros. Discovery выплатить «компенсацию в размере $7 млрд», если сделка сорвется из-за решения регулирующих органов США.

Как ранее писала Variety, руководители Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance в течение последней недели вели напряженные переговоры о слиянии. Тем не менее позиция совета директоров студии относительно сделки с Netflix осталась неизменной и он решил рекомендовать акционерам заключить сделку с Netflix. Вместе с тем рассмотрение альтернативного предложения от Paramount не было остановлено, а источник, знакомый с ходом переговоров, пояснил Variety, что совет директоров Warner Bros. обязан рекомендовать соглашение с Netflix по юридическим причинам.

Paramount готова купить всю Warner Bros. Discovery, а Netflix — только киностудию, стриминг HBO Max и канал HBO.

Reuters писал, что у Netflix достаточно денежных средств, чтобы улучшить свое предложение, если Paramount повысит ставки. При этом генеральный директор сервиса Тед Сарандос в интервью Variety от 20 февраля отказался сообщить, как тот отреагирует на повышение Paramount ставок. Он также отметил, что у Netflix «богатая история» случаев, когда тот был готов «отказаться от сделки и позволить кому-то другому переплатить за что-то».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Warner Bros. Paramount Netflix покупка активов
