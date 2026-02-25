Paramount подняла предложение в борьбе с Netflix за Warner Bros.

Paramount официально повысила свое предложение до $31 за акцию, а также пообещала Warner Bros. Discovery выплатить компенсацию в размере $7 млрд, если сделка сорвется из-за решения регулирующих органов

Компания Paramount Skydance официально повысила свое предложение о покупке Warner Bros. Discovery до $31 за акцию, сообщает CNN со ссылкой на заявление последней. Warner Bros. Discovery выступает для телеканала материнской компанией.

До сих пор Paramount предлагала $30 за акцию, но Warner Bros. Discovery отклонила это предложение как «менее выгодное» по сравнению с потенциальной сделкой c Netflix.

Теперь совет директоров Warner Bros. Discovery заявил о продлении срока переговоров с Paramount о возможной сделке. Однако соглашение о слиянии с Netflix «остается в силе», подчеркнула компания. Опрошенные же CNN аналитики выразили мнение, что Netflix, скорее всего, предложит аналогичную цену.

Кроме того, помимо предложения более высокой цены за акцию Paramount пообещала Warner Bros. Discovery выплатить «компенсацию в размере $7 млрд», если сделка сорвется из-за решения регулирующих органов США.

Как ранее писала Variety, руководители Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance в течение последней недели вели напряженные переговоры о слиянии. Тем не менее позиция совета директоров студии относительно сделки с Netflix осталась неизменной и он решил рекомендовать акционерам заключить сделку с Netflix. Вместе с тем рассмотрение альтернативного предложения от Paramount не было остановлено, а источник, знакомый с ходом переговоров, пояснил Variety, что совет директоров Warner Bros. обязан рекомендовать соглашение с Netflix по юридическим причинам.

Paramount готова купить всю Warner Bros. Discovery, а Netflix — только киностудию, стриминг HBO Max и канал HBO.

Reuters писал, что у Netflix достаточно денежных средств, чтобы улучшить свое предложение, если Paramount повысит ставки. При этом генеральный директор сервиса Тед Сарандос в интервью Variety от 20 февраля отказался сообщить, как тот отреагирует на повышение Paramount ставок. Он также отметил, что у Netflix «богатая история» случаев, когда тот был готов «отказаться от сделки и позволить кому-то другому переплатить за что-то».