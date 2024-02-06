Доля пользователей Telegram достигла почти половины населения России

Суточный охват Telegram среди аудитории старше 12 лет за год вырос почти на 20%, подсчитали в Mediascope. Как мессенджер он уступает главному конкуренту — WhatsApp, но уже заменяет классические СМИ и может стать аналогом WeChat

Фото: Андрей Любимов / РБК

Доля россиян, ежедневно использующих мессенджер Telegram, за год выросла более чем на 20% и достигла почти половины от всего населения страны старше 12 лет. Это следует из отчета исследовательской компании Mediascope, имеющегося в распоряжении РБК.

По итогам декабря 2023 года среднесуточный охват Telegram составлял 47%, тогда как в декабре 2022-го — только 39%. В январе 2022 года (данные за более ранний период в отчете не представлены) этот показатель вовсе был почти в два раза ниже — всего 20%.

В результате наращивания охвата Telegram занимает четвертую позицию в рейтинге самых популярных интернет-ресурсов, следует из данных Mediascope. Первое место сохраняется за WhatsApp, среднесуточный охват которого составляет 67%. Он также демонстрирует рост: среднесуточный охват в четвертом квартале 2022 года составлял 61%. На втором месте находится «Яндекс» (56%), на третьем — Google (53%). Пятая строчка в рейтинге — у «ВКонтакте» (45%), шестая — у YouTube (44%).

В возрастной группе от 12 до 17 лет Telegram выступает абсолютным лидером с охватом 76%. Для сравнения: у занимающих второе и третье места «ВКонтакте» и YouTube охват среди подростков ниже — 69 и 68% соответственно.

Что еще известно про выбор пользователей

Доля россиян, которые заходят в Telegram хотя бы раз в месяц, в четвертом квартале 2023 года достигла 68%. Около 7% всего интернет-потребления приходится именно на эту платформу. Всего на категорию мессенджеров приходится 18%.

Выросло и среднее время, которое пользователи проводят в Telegram на протяжении суток, — почти на 14% за год: если в декабре 2022 года оно составляло 37 минут, то в декабре 2023-го — уже 42 минуты. Впрочем, в исследовании отмечается, что время потребления заметно увеличивается в периоды оживления новостной повестки. Например, в июне 2023 года среднее время пользования составляло 41 минуту — тогда одним из главных информационных поводов была попытка мятежа Евгения Пригожина. Еще один пик — 37 минут — пришелся на сентябрь 2022-го, когда в России была объявлена частичная мобилизация населения. Для сравнения: за месяц до этого, в августе того же года, этот показатель был всего 33 минуты.

Как конкурируют Telegram и WhatsApp

Основной конкурент Telegram среди мессенджеров, как подчеркивается в исследовании Mediascope, — это WhatsApp, который остается самым охватным сервисом Рунета. По данным на четвертый квартал 2023 года, Telegram лидирует и по показателю охвата, и по среднему времени пользования среди молодых пользователей. Так, 79% россиян от 12 до 17 лет пользуются этим мессенджером регулярно, а среднее время его использования в сутки у них достигает 1 часа 11 минут. Аналогичные показатели WhatsApp для той же возрастной группы — 66% охвата и 27 минут в сутки.

У пользователей от 18 до 24 лет Telegram также лидирует, пусть и с меньшим отрывом. Его охват в этой группе составляет 74% против 68% у WhatsApp, среднее время использования мессенджера в сутки — 1 час против 26 минут у WhatsApp.

Но уже в более старших группах лидерство удерживает WhatsApp, причем с возрастом доля тех, кто использует Telegram, заметно снижается. Если у аудитории от 25 до 34 лет соотношение охвата WhatsApp и Telegram — 78% против 58%, то у тех, кому от 55 до 64 лет, оно составляет 64% против 33%. Разница в среднем времени использования при этом почти незаметна. Например, аудитория в группе от 25 до 34 лет Telegram использует 36 минут в день, WhatsApp — 38 минут, а в группе от 55 до 64 лет показатель обоих сервисов — 34 минуты.

Про обе площадки Mediascope отмечает заметное пересечение их аудитории: доля тех, кто в среднем в день использует и Telegram, и WhatsApp, составляет 52%, только Telegram выбирают 10%, только WhatsApp — 37%. У молодежи пересечение еще выше: в группах от 12 до 17 и от 18 до 24 лет процент тех, кто не ограничивается использованием только одного из этих мессенджеров, достигает 63 и 62% соответственно. При этом эксклюзивная доля Telegram среди этих пользователей тоже выше — 26 и 23% соответственно.

Блокировка части ресурсов весной 2022 года стала одним из драйверов роста Telegram за счет перетекания аудитории с заблокированных площадок, констатируют в Mediascope. «По среднесуточному охвату Telegram опередил конкурентов, но по времени использования все еще уступает площадкам, основным контентом которых является видео», — говорится в исследовании.

Как россияне используют телеграм-каналы Более 80% пользователей, которые ежедневно заходят в Telegram, используют телеграм-каналы, причем это не зависит от возраста пользователя, говорится в исследовании Mediascope. На чтение телеграм-каналов приходится в среднем 12 минут в день, или более четверти всего времени потребления мобильного приложения. Причем этот показатель заметно различается в зависимости от групп, увеличиваясь с возрастом. У молодежи до 24 лет только 10% времени потребления Telegram приходится на каналы, тогда как у пользователей старше 65 лет — 61%. Этот показатель также выше у мужчин: 36% от всего времени использования (у женщин эта доля — 24%). Потребление контента в Telegram, в отличие от классических соцсетей, смещено в сторону новостей и политики. По итогам четвертого квартала 2023 года 20 из топ-30 наиболее популярных каналов так или иначе посвящены этим темам. На развлекательные блоги приходится всего 3%. Однако здесь вновь выделяется молодежь: в их предпочтениях только 27% популярных телеграм-каналов носят новостную или политическую направленность, тогда как на развлечения приходится 57%. Самыми популярными телеграм-каналами в четвертом квартале 2023 года стали «Топор 18+» (охват в неделю — 1,8%), «Мир сегодня с «Юрий Подоляка» (1,4%), «Топор Live» (1,2%), «Прямой эфир» (1,1%) и канал информационного агентства «РИА Новости» (1%). У молодежи до 24 лет на четвертом месте в топ-5 — телеграм-канал «Слово пацана», посвященный одноименному сериалу.

Каковы перспективы дальнейшего роста Telegram

Массовый пользователь воспринимает WhatsApp именно как мессенджер, а Telegram — как полноценную платформу, комментирует исследование основатель и гендиректор агентства «Социальные сети» Денис Терехов. «Многие используют WhatsApp для общения, а Telegram — для чтения новостей, поэтому WhatsApp будет опережать, — объясняет эксперт. — К тому же до сих пор не все освоили функционал папок и архивов, многие пользователи просто теряются в огромном количестве каналов и подписок».

Telegram как мессенджер удобен, поскольку он поддерживает передачу больших видео- и аудиофайлов и предлагает развитую систему информационных каналов, говорит, в свою очередь, глава Института современных медиа Кирилл Танаев. Сохраняющийся разрыв между этой платформой и его главным конкурентом эксперт связывает в том числе с тем, что WhatsApp появился «существенно раньше и к моменту создания Telegram уже был массово распространен». «Для значительной части пользователей «более разнообразный функционал» Telegram является избыточным и никакой ценности не имеет, а значит, нет никакого смысла менять одно на другое, — продолжает Танаев. — Ведь свою базовую функцию — отправку текстовых и голосовых сообщений, фото, а также телефонных разговоров — WhatsApp выполняет хорошо».

Как только у Telegram появится платежная система и собственная «лента», эта платформа станет русским аналогом китайского WeChat, утверждает Терехов. Кроме того, Telegram уже заменил собой классические средства массовой информации, поэтому за новостями аудитория приходит именно туда. «Хотя считается, что в интернете 80% контента — это условные «котики», оставшиеся 20% — все-таки политический контент, и сейчас он черпается именно на этой платформе, — отмечает Терехов. — Да, такой перекос не дает развиваться тому же глянцу или массовым каналам, но мы от этого никуда не уйдем».