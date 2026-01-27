 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Маск согласился с заявлением Дурова об идиотах и «дырявом» WhatsApp

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал заявления основателя Telegram Павла Дурова о том, что мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России) является небезопасным.

Дуров счел, что для веры в безопасность WhatsApp нужно быть «безмозглым»
Технологии и медиа
Павел Дуров

«Нужно быть полным идиотом, чтобы поверить в безопасность WhatsApp в 2026 году. Проанализировав, как WhatsApp реализует свое «шифрование», мы обнаружили множество векторов атак», — написал накануне Дуров в соцсети Х.

Маск сделал репост этого сообщения и написал «так и есть».

Ранее Маск уже называл WhatsApp небезопасным, отвечая на вопросы о том, почему пользователи видят рекламу, связанную с тем, что ранее обсуждалось в переписках. До этого бизнесмен аналогично ответил на пост пользователя, который сообщил, что WhatsApp использовал микрофон на его устройстве, пока он спал.

Осенью 2022 года Дуров говорил, что WhatsApp «уже 13 лет как инструмент слежки». В частности, по его словам, в мессенджере отсутствует шифрование данных.

В ноябре прошлого года уязвимость в WhatsApp раскрыла телефонные номера 3,5 млрд пользователей. Исследователи сумели раскрыть около 100 млн телефонных номеров только за первый час работы.

Анастасия Лежепекова
Павел Дуров Илон Маск Whatsapp Telegram
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
