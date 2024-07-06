Маск назвал WhatsApp небезопасным

Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Илон Маск назвал небезопасным мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Об этом бизнесмен написал в социальной сети X (ранее Twitter).

«WhatsApp совсем небезопасен», — заявил Маск.

Так бизнесмен ответил на твит, в котором пользователь соцсети поинтересовался, почему мессенджер предлагает рекламу товаров, о которых люди предварительно беседовали в переписках.

Это не первый пост, в котором Маск называет мессенджер небезопасным.

Весной 2023 года Маск заявил, что «WhatsApp нельзя доверять». Так он ответил на твит пользователя, который сообщил, что мессенджер использовал микрофон на его устройстве, пока он спал.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров говорил, что WhatsApp «уже 13 лет является инструментом слежки». По его словам, что в мессенджере отсутствует шифрование данных.