Эксперты предупредили о мошенниках, придумавших взнос «на нужды СВО»

Письма, где говорится о взносах на нужды военной операции, приходят якобы от банков. Пользователям предлагают перейти по ссылке для отказа от списания — если нажать на ссылку, можно лишиться денег или же установить вредоносное ПО

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России зафиксированы случаи получения пользователями писем якобы от банков с информацией, что с клиентов финансовых организаций будут ежемесячно списывать деньги на нужды военной операции на Украине — при переходе по ссылке для «отказа» от этого можно потерять деньги, рассказали РБК эксперты компании по защите данных Angara SOC.

Пользователи получают письма от имени Сбербанка, Т-Банка, ВТБ и других финансово-кредитных организаций о введении по некоему распоряжению правительства ежемесячного списания средств «на нужды СВО». Если человек не согласен со списанием, ему предлагают перейти по ссылке и отказаться от взноса.

«При переходе по указанной в сообщении ссылке пользователь рискует остаться без средств на банковских счетах. Более того, на его гаджет может быть установлено вредоносное ПО, способное передавать злоумышленникам любую личную информацию о владельце, будь то фотографии, личная переписка или иная частная информация», — отметил руководитель управления цифровой криминалистики и киберразведки Angara SOC Никита Леокумович.

Эксперты рекомендуют для защиты от подобных мошеннических действий не переходить по ссылкам из информационных писем, установить и регулярно обновлять антивирусное ПО, внимательно относиться к конфиденциальной информации, в том числе не вводить данные банковских счетов или карт на непроверенных ресурсах. При сомнении в той или иной информации лучше обратиться в банк, чтобы узнать, подлинна ли она.

В прошлом году мошенники прибегали к схожей схеме. Тогда они также рассылали электронные письма от имени банков с предупреждением о списании средств для уплаты нового налога на военную операцию по требованию «нового закона».

В письмах было предупреждение, что если не отказаться от уплаты налога, то у человека будут списывать «десятки тысяч руб.». Для отказа тоже предлагалось переходить по ссылке, которая вела на замаскированный под реальный, но поддельный сайт банк. При входе в «личный кабинет» на таком сайте пользователя мошенники получали его данные и могли с их помощью вывести деньги со счета жертвы или оформить кредит на ее имя, если бы им удалось обойти банковскую систему защиты.