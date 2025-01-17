 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мошенник обманул ветерана разведки на ₽1 млн, представившись Собяниным

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock
Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Мошенник обманул советского разведчика-ветерана Геронтия Лазовика более чем на 1 млн руб., сообщает ТАСС.

По информации газеты «Московский комсомолец», злоумышленник представился в разговоре по WhatsApp мэром Москвы Сергеем Собяниным и попросил 92-летнего ветерана разведки выбросить более чем 1 млн руб. в окно.

Аферист убедил пенсионера, что деньги надо отдать доверенному лицу для проверки законности их приобретения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество. РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Москве.

В Сбербанке назвали три основные схемы мошенников на 2025 год
Общество

Лазовик работал заместителем резидента КГБ в Канберре, Австралия, занимал должности заместителя начальника 19-го отдела ПГУ КГБ при СМ СССР и главы оперативной группы КГБ по оперативной зоне № 1 в Афганистане. Является первым заместителем председателя Совета ветеранов ЦАО Москвы.

Читайте РБК в Telegram

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
КГБ мошенники разведчик Австралия новости
Материалы по теме
МВД предупредило о новой схеме обмана мошенниками детей
Общество
Мошенники использовали Лягушонка Пепе для кражи криптовалюты в Telegram
Технологии и медиа
Мошенники под видом священника и силовика украли у москвички ₽7,35 млн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 18:07
Гособвинение закончило предъявление доказательств по делу генерала ПоповаПолитика, 19:09
Вылетевший из Минвод самолет вернулся в аэропорт по технической причинеОбщество, 19:04
«Авангард» обыграл ЦСКА благодаря рекордным шайбам американца БушеСпорт, 18:55
Выдох красоты: памяти Дэвида ЛинчаСтиль, 18:50
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 18:49
Экс-премьеру Пакистана и его жене вынесли новый приговор за коррупциюПолитика, 18:49
Politico узнал о взносе TikTok в $50 тыс. на вечеринку сторонников ТрампаПолитика, 18:44
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Changellenge назвал Альфа-банк лучшим для старта карьерыПресс-релиз, 18:26
Вяльбе рассказала о зависти иностранных коллег к российским соревнованиямСпорт, 18:20
Верховный суд США поддержал запрет TikTokТехнологии и медиа, 18:20
Пожарный спас два дома в Лос-Анджелесе от огня при помощи молока и пиваВино, 18:18
Бербок обвинила Шольца в попытке выиграть голоса, отказав в помощи КиевуПолитика, 18:17
Умерла обладательница двух «Золотых глобусов» дама Джоан ПлаурайтLife, 18:09
Трамп после разговора с Си заявил об усилиях по более безопасному мируПолитика, 18:05