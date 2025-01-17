Мошенник обманул ветерана разведки на ₽1 млн, представившись Собяниным
Мошенник обманул советского разведчика-ветерана Геронтия Лазовика более чем на 1 млн руб., сообщает ТАСС.
По информации газеты «Московский комсомолец», злоумышленник представился в разговоре по WhatsApp мэром Москвы Сергеем Собяниным и попросил 92-летнего ветерана разведки выбросить более чем 1 млн руб. в окно.
Аферист убедил пенсионера, что деньги надо отдать доверенному лицу для проверки законности их приобретения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество. РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Москве.
Лазовик работал заместителем резидента КГБ в Канберре, Австралия, занимал должности заместителя начальника 19-го отдела ПГУ КГБ при СМ СССР и главы оперативной группы КГБ по оперативной зоне № 1 в Афганистане. Является первым заместителем председателя Совета ветеранов ЦАО Москвы.
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