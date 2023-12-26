Власти выступили за доработку правил списания денег за интернет-сервисы

Правительство поддержало законопроект, обязывающий онлайн-сервисы уведомлять клиентов о взимании платы по подпискам, но при условии его доработки. На рынке опасаются, что новые меры усилят отток клиентов и скажутся на цене услуг

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Правительство поддержало поправки в закон о защите прав потребителей, которые должны установить правила списания платы по подпискам в интернете, «при условии доработки», сообщили РБК два участника рынка.

В отзыве правительства (есть у РБК) говорится, что «концепция законопроекта в целом заслуживает внимания», но часть его положений противоречит существующему законодательству, поэтому их необходимо будет исключить, а также скорректировать и дополнительно проработать отдельные формулировки. «При доработке законопроекта необходимо принять во внимание, что дополнительное регулирование в данной сфере не должно приводить к необоснованному удорожанию стоимости подписок, так как это негативно скажется на интересах потребителей», — отмечается в документе.

Представитель правительства подтвердил, что законопроект поддержан «при условии доработки». В Минцифры лишь сообщили, что принимали участие в подготовке проекта официального отзыва на законопроект, но детали не привели. РБК направил запрос в Роспотребнадзор.

Как хотят регулировать подписки

Летом этого года группа депутатов внесла в Госдуму поправки в закон «О защите прав потребителей», по которым продавец услуг в интернете или предоставляющий регулярный доступ к товарам на сайтах на основании абонентского договора не должен списывать с потребителей периодические платежи, если предварительно не уведомил об этом в электронной форме. В этом уведомлении продавец должен указать информацию о дате списания платежа, способе одностороннего отказа потребителя от договора с указанием страницы сайта, на которой это технически можно сделать. Если продавец спишет средства без такого уведомления, он обязан будет возвратить потребителю списанные средства в полном объеме. Требования к странице сайта, через которую покупатель сможет отказаться от подписки, должен установить Роскомнадзор.

Как говорится в пояснительной записке к документу, у потребителей есть мультиподписки или цифровые подписки на музыкальные, кино- и видеосервисы. В пятой части случаев потребители не получают уведомлений от владельцев сервисов о наличии подписки и планах списать средства по ней. Также в последнее время стали актуальными вопросы списания маркетплейсами денег с банковских счетов потребителей, которые удалены с площадок в качестве средства платежа. Авторы предлагали, чтобы нормы вступили в силу с 1 марта 2024 года, но законопроект до сих пор не дошел до первого чтения в Госдуме.

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Работа над регулированием уведомлений о платных подписках началась еще в 2022 году. Изначально авторы инициативы предлагали обязать владельцев интернет-сервисов за сутки направлять клиентам уведомление о планируемом списании ежемесячной оплаты, причем в уведомлении должна была содержаться кнопка, позволяющая отказаться от подписки. Но резко против кнопки выступили владельцы сервисов. Как пояснял руководитель Ассоциации интернет-видео (объединяет российские онлайн-кинотеатры) Алексей Бырдин, получится, что бизнес ежемесячно будет провоцировать пользователя отказаться от своей услуги.

Как нововведения могут отразиться на сервисах

Источник РБК в одной из крупных компаний, имеющих собственный развлекательный подписной сервис, говорит, что в текущей редакции «законопроект противоречит своей изначальной цели — обезопасить пользователей от недобросовестных сервисов». «В таком виде он может навредить добросовестным игрокам рынка, а также ухудшить пользовательский опыт: пользователю придется перед каждым продлением подписки подтверждать согласие, что крайне неудобно для лояльных зрителей», — считает он. По словам еще одного участника рынка, одобрение законопроекта в текущей редакции может привести к оттоку 15–20% пользователей аудиовизуальных сервисов и, соответственно, к существенному падению их выручки, росту затрат на привлечение отписавшихся пользователей.

Глава Ассоциации интернет-видео полагает, что отписавшихся будет меньше, но отток пользователей может увеличиться на те же 15–20%. «База сервисов нестабильна, пользователи постоянно отписываются и подписываются — что, кстати, доказывает отсутствие проблем с управлением подпиской. Но уведомления действительно могут привести к импульсивному оттоку, часть пользователей точно воспримут такие сообщения как спам», — рассуждает Бырдин. По его словам, в ассоциации, как и в правительстве, «считают важным стимулировать добросовестное отношение к потребителям». «Но отдельные правовые механизмы законопроекта мы считаем неэффективными и даже вредными — как для сервисов, так и для самих потребителей. Мы находимся в диалоге с авторами законопроекта и в январе представим им предложения по доработке текста, которые, я уверен, будут всеми поддержаны», — подчеркнул Бырдин.

Замгендиректора по правовым вопросам и взаимодействию с органами госвласти онлайн-кинотеатра «Иви» Михаил Платов сказал РБК, что потребность в таком регулировании с точки зрения защиты интересов пользователей всех подписочных сервисов понятна. «Но у аудиовизуальных сервисов сейчас среднемесячный отток пользователей находится в диапазоне от 10–20%, а это значит, что достаточно много подписчиков, которые не хотят продлевать подписку, легко от нее отказываются», — утверждает он. Регулирование, следствием которого будет увеличение оттока, может привести к удорожанию услуг сервисов, считает Платов.

Директор по работе с органами госвласти Национальной спутниковой компании (бренд «Триколор») Владимир Трунов говорит, что они контактируют с авторами законопроекта и сейчас «прорабатывают позиции, которые снимут острые риски для индустрии и помогут решить задачи, которые изначально ставились при разработке инициативы. «Надеюсь, при поддержке регулятора у нас получится найти консенсус», — отмечает он.

Представители «Яндекса», VK, сервисов Wink и «Звук» отказались от комментариев. РБК направил запросы представителям Okko, Start и Premier.