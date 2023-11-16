Количество кино и сериалов в онлайн-кинотеатрах показало рекордный рост

Число контента в библиотеках видеосервисов превысило показатели, зафиксированные до ухода голливудских студий. Параллельно увеличилось и время смотрения, однако это эксперты связывают с популярностью турецких сериалов

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Количество фильмов и сериалов в российских онлайн-кинотеатрах восстановилось после снижения на фоне ухода голливудских студий и превысило показатель до начала специальной военной операции на Украине. Такие данные РБК представили в информационно-аналитическом агентстве TelecomDaily.

Как считали TelecomDaily проанализировало количество тайтлов — то есть наименований фильмов и сериалов — в российских онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» (принадлежит компании «Яндекс»), «Иви», Wink («Ростелеком»), Okko, Start, Kion (МТС) и Premier («Газпром-медиа»). Исследовались данные с января 2022-го по октябрь 2023 года. Итоговая сумма представляет собой уникальные наименования, повторы одного и того же контента на разных платформах исключены.

С января 2022 года по январь 2023-го количество фильмов и сериалов в отечественных онлайн-кинотеатрах сократилось почти на 7% — c 31,8 тыс. до 29,7 тыс. тайтлов, отмечают в TelecomDaily. Тогда это напрямую было связано с уходом с российского рынка пятерки крупнейших голливудских киностудий: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal. Из-за этого решения западных партнеров платформы потеряли такие проекты, как «Гарри Поттер», «Властелин колец», кинокомиксы Marvel, сериал «Друзья» и многое другое.

По состоянию на 1 ноября 2023 года онлайн-кинотеатры за счет значительного числа покупок контента в дружественных странах смогли количественно компенсировать уход Голливуда. Количество единиц контента, присутствующего хотя бы на одной платформе, составляет 31,9 тыс., подсчитали в TelecomDaily. Такой рост меньше чем за год в агентстве называют рекордным.

Чем онлайн-кинотеатры заменяют Голливуд

Увеличение количества контента в TelecomDaily объясняют не только наращиванием российского производства и закупками сериалов с новых рынков, особенно из Южной Кореи, Индии и Латинской Америки. Значимым фактором стал так называемый non-scripted контент — то есть программы и шоу, которые снимаются без сценария (пример — шоу «Пацанки» производства канала «Пятница!», которое также выходит на Premier). Подобные передачи обычно сравнительно дешевы в производстве и снимаются намного быстрее художественных.

Доля российского кино, включая советские фильмы, в зависимости от кинотеатра сейчас варьируется от 25 до 30%. Несмотря на то что годовой прирост составляет около 100 новых тайтлов, в общей массе доля отечественного контента практически не изменилась.

Что касается количества времени, которое зрители тратят на просмотр фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, оно год к году выросло на 10–15% в зависимости от платформы. Это в TelecomDaily связывают с ростом популярности именно многосерийных продуктов, в том числе турецких сериалов, насчитывающих большое количество эпизодов.

Контент голливудских студий составлял небольшую часть от общего объема медиатеки Okko, рассказала РБК замгендиректора этого сервиса Эльвира Дмитриевская. «Мы достаточно быстро восполнили эти потери собственным оригинальным контентом, расширением линейки российских фильмов, а также турецкими и корейскими сериалами», — утверждает Дмитриевская, не приводя абсолютных цифр.

Существенную долю просмотров и времени смотрения Okko обеспечивают проекты собственного производства, продолжает Дмитриевская: «Полтора-два года назад картина на рынке была совсем другой. Все онлайн-кинотеатры гнались за зарубежными эксклюзивами. Сейчас игроки стремятся развивать производство собственных сериалов и инвестировать в российские фильмы, потому что четверо из пяти подписчиков так или иначе смотрят отечественный контент».

Размер библиотеки «Кинопоиска», по данным пресс-службы сервиса, сейчас составляет порядка 11 тыс. тайтлов, или 79 тыс. единиц контента (под этим показателем в онлайн-кинотеатре понимают каждый отдельный эпизод сериалов, шоу, а также фильмы, эпизоды, спортивные мероприятия и прочее). Такой результат представитель платформы называет сопоставимым с объемом библиотеки сервиса на начало 2022 года, то есть до спецоперации. Несмотря на то что в каталоге «Кинопоиска» остается европейский и американский контент, в связи с возросшими темпами и объемом производства локальных фильмов и сериалов доля отечественных продуктов на этой платформе уже превышает 40%.

Смотрение на «Кинопоиске» также продолжает расти, уверяют в пресс-службе сервиса: по итогам девяти месяцев 2023 года в среднем в месяц контент на этой платформе смотрели 9,2 млн подписчиков программы лояльности «Яндекс Плюс» (включает также доступ к сервисам аудиостриминга, такси, доставки еды и т.д.), «что более чем в полтора раза выше аналогичного периода прошлого года».

Похожие цифры приводит и гендиректор Wink Антон Володькин. Общее количество просмотров контента на видеосервисе «Ростелекома», по его словам, за три квартала 2023 года в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом число просмотров российского контента выросло почти в два раза. «Благодаря этому впервые в 2023 году доля российского контента в общих просмотрах превысила половину и составила 54%, — обращает внимание Володькин. — Этот показатель достигнут в условиях динамичного роста популярности сериалов из Турции и других стран, а некоторые проекты там длятся годами и насчитывают сотни серий».

В популярной культуре всегда наибольший интерес вызывает не классика, а новинки, отмечает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Нельзя списывать со счетов и сериалы — их на видеосервисах смотрят активнее, чем фильмы, поэтому на интересе к ним уход Голливуда из офлайн-сегмента не сказывается. Что касается экономической составляющей вопроса, то большая часть видеосервисов в России принадлежит или связана с различными компаниями из сферы информационно-коммуникационных технологий. А этот сегмент даже в период спецоперации продолжает развиваться активнее, чем многие другие».