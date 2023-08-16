«МегаФон» сократил свою долю в онлайн-кинотеатре Start

«МегаФон» сократил свою долю в видеосервисе Start до 45%. Оператор, вошедший в этот бизнес в 2020 году, заявлял о планах инвестировать в компанию 5 млрд руб. Сделка прошла на фоне включения «МегаФона» в санкционный список

Фото: Андрей Любимов / РБК

«МегаФон» сократил свою долю в российском онлайн-кинотеатре Start с 50 до 45%. Соответствующие изменения от апреля 2023 года отражены в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В «МегаФоне» подтвердили РБК, что «действительно продали 5% доли в «Диджитал Медиа Холдинге» (головная структура Start) основателям компании», поскольку посчитали такое распределение участия «максимально отражающим взаимоотношения с этим активом». «Операционным управлением Start мы никогда не занимались, это для нас непрофильный бизнес», — добавили в пресс-службе оператора. Кому перешла доля и на каких условиях, в компании не уточнили.

«Мы действовали в рамках изначальных договоренностей, — отмечают в пресс-службе Start. — Также важным фактором стало то, что наш стратегический партнер «МегаФон» не принимает участия в операционном управлении компанией».

«МегаФон» приобрел долю в головной структуре Start — ООО «Диджитал Медиа Холдинг» — в октябре 2020 года. Тогда оператору отошли 33,8% общества, которому на тот момент принадлежали 74% видеосервиса и одноименной киностудии. Эффективная доля «МегаФона» в компании после сделки составляла по 25%, фактическим ее владельцем выступала 100-процентная «дочка» «МегаФона» — АО «Мегалабс». Тогда же оператор сообщал о намерении в ближайшие три года инвестировать в развитие Start до 5 млрд руб.

Уже в январе 2021 года «МегаФон» увеличил свою долю в Start до 50%. Сделке, как заявляла на тот момент гендиректор сервиса Юлия Миндумаева, «способствовали как результаты Start по итогам 2020 года, так темпы и перспективы развития рынка». Представитель самого оператора тогда заявлял, что Start остается отдельным бизнесом и сохранит свою бизнес-модель, а «МегаФон» как акционер будет только поддерживать развитие компании.

В апреле 2022 года «МегаФон» объявил об объединении Start с собственной видеоплатформой «МегаФон ТВ» — тогда это был первый случай объединения двух крупных самостоятельных стриминг-сервисов на российском рынке.

Как выглядит структура собственников Start Актуальная на 15 августа структура собственников основного юрлица Start — ООО «Старт.Ру» — выглядит следующим образом. 100% компании принадлежит ООО «Старт Медиа». Собственником этого юрлица, в свою очередь, на 99,9999% выступает ООО «Диджитал Медиа Холдинг». Остальной долей та же компания владеет через ООО «Старт Студио», которое занимается производством кино и сериалов. Собственниками «Диджитал Медиа Холдинг» указаны российские и белорусские продюсеры Денис Жалинский, Алексей Троцюк и Виталий Шляппо (у каждого чуть меньше 11,9%), исполнительный директор Start Юлия Миндубаева (2,5%) и генпродюсер сервиса Эдуард Илоян (чуть меньше 16,9%). Остальные 45% как раз у АО «МФ Диджитал». Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным акционером «МФ Диджитал» значится АО «Мегалабс», которое в октябре 2022 года было реорганизовано и присоединено к «МегаФону». Эту информацию подтверждает и финансовый отчет «МегаФона» за 2022 год.

Изменение долей в «Диджитал Медиа Холдинг», как указано в выписке из ЕГРЮЛ, произошло еще 19 апреля 2023 года. За неделю до этого, 12 апреля, «МегаФон» попал в санкционный список США. Сделка, как настаивают в Start, «не связана с внешними обстоятельствами».

Санкции работают по правилу «50+», напоминает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «Если в каком-то бизнесе у подсанкционного лица 50% и более, то на это лицо распространяются аналогичные санкции. Но обычно сам бизнес определяет, как ему себя вести в подобном случае. Формально при снижении доли до 45% Start не считается подсанкционным. Но, как показывает практика, большинство западных контрагентов даже с такой долей вряд ли вступят в какие-то правоотношения с этой компанией».

Старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов, в свою очередь, также отмечает, что в соответствии с официальной позицией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) в SDN-список не нужно специально включать компании, в которых прямо приведенные в SDN-списке лица обладают 50-процентной долей в уставном капитале. «На лиц с контролем от 50% со стороны подсанкционных лиц санкционный режим таких бенефициаров распространяется автоматически без добавления в список, — объясняет он. — Данный критерий в первом приближении формален и прост в применении, однако его выполнение может быть недостаточно, потому что учитывается не только прямой, но и косвенный контроль, который определяется уже неформально».

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков предположил, что снижение доли «МегаФона» в Start может быть обусловлено стремлением видеосервиса обеспечить большую автономию от оператора и более гибкое управление.

Чем известен онлайн-кинотеатр Start

Сервис Start был основан в октябре 2017 года компанией «Yellow, Black and White», известной по кинофраншизе «Последний богатырь» и фильмам «Холоп» и «Чебурашка». Практически с самого начала Start делал ставку на контент собственного производства. В 2019 году права на показ его сериала «Лучше, чем люди» приобрел американский стриминг Netflix за рекордную для российского медиарынка сумму — $1 млн. Чуть позже первый сезон сериала «Содержанки» купил Amazon Prime, а проект «Контейнер» стал первым российским сериалом в линейке Apple Originals на Apple TV. В 2022 году Forbes включил Start в топ-30 самых дорогих компаний Рунета.

По итогам первого полугодия 2023 года информационно-аналитическое агентство TelecomDaily поставило Start на пятое место в рейтинге онлайн-кинотеатров, оценив его долю на рынке в 8,5% (учитывалась выручка сервисов от подписки и рекламы). Для сравнения у лидера рынка — «Кинопоиска» — этот показатель составляет 33,9%. При этом в рейтинге сервисов, составленном на основе заработка от лицензирования собственного контента, Start, по версии TelecomDaily, занимает второе место с долей 17,7% и уступает только more.tv, на который приходится 20,9%.

Выручка ООО «Старт.Ру» по РСБУ в 2022 году составила 4,4 млрд руб., чистый убыток — 133,8 млн руб. По МСФО, как следует из отчетности «МегаФона», в 2021 году выручка Start составляла 6 млрд руб., убыток — 187 млн руб. В отчетности «МегаФона» за 2022 год финансовые результаты Start не отражены.