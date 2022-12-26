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Компании оценили заработки курьеров перед Новым годом

Как формируется оплата курьеров и хватает ли сервисам таких работников
На фоне повышенного спроса курьеры в Москве и Санкт-Петербурге могут рассчитывать на значительное увеличение своего заработка. РБК разбирался — как формируется доход в системе доставки и за что курьер может быть оштрафован
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сколько курьеров у крупнейших продавцов

Перед новогодними праздниками традиционно растет спрос на курьеров, в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге, и ряд компаний испытывает нехватку подобных работников. Об этом сообщили представители X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» и др.) и «Магнит». По словам первого, нехватка курьеров связана не только с высокой загруженностью, но и с «оттоком мигрантов из страны, а также с большой конкуренцией с другими службами доставки».

Впрочем, в «Яндексе», который владеет сервисами доставки еды, продуктов и маркетплейсом, отмечают, что количество их выходов на смену растет «неделя к неделе». «Декабрь — время самого высокого спроса на доставку, когда курьеры зарабатывают больше всего за счет повышенного спроса на их услуги, бонусов и повышающих коэффициентов», — говорит представитель компании. Представитель сервиса «Достависта» также сообщил, что в конце года они наблюдают «традиционный высокий спрос на курьерские услуги», поэтому стараются заранее привлечь большее количество подобных работников.

Из опрошенных РБК компаний наибольшее количество курьеров, по собственным данным, у сервиса «Достависта» — его представитель сообщил о 10 тыс. активных курьеров, зарегистрированных в приложении. В Ozon рассказали, что с ними сотрудничают более 7 тыс. курьеров. «СберМаркет» оценил количество собственных курьеров в 4 тыс. в 160 городах России. Представитель «Яндекса» (куда входят «Яндекс.Еда» и Delivery Club) не предоставил данных о количестве курьеров.

Чем недовольны курьеры

В конце декабря профсоюз «Курьер» анонсировал забастовку более 600 курьеров «Яндекс.Еды» в Москве и Санкт-Петербурге с 20 по 25 декабря — курьеры в этих городах требуют повышения ставки оплаты, возвращения оплаты за заказ в размере 110 руб., заключения трудовых договоров вместо договоров ГПХ, пересмотра системы штрафов и уменьшения зон доставки (до 2 км для пеших курьеров и до 3,5 км для автомобильных).

Сколько и за что платят курьерам

По словам представителя «Яндекс.Еды» и Delivery Club (сервис вошел в группу «Яндекс» в середине года в результате обмена активами с VK), оплата для курьеров в их сервисах состоит из нескольких частей: фиксированная часть за принятие каждого заказа (в Москве это 70 руб.), к ней прибавляется количество километров до ресторана и до клиента, умноженное на 25 руб., и коэффициент спроса в момент доставки товара (от 1 до 3, где 3 — это самый высокий, то есть пиковый спрос). «Например, курьер прошел на заказе 2 км до ресторана и 2 км до клиента, при этом коэффициент спроса был 2. В таком случае за один выполненный заказ (без чаевых и бонусов) он получит 70+(4х25)х2 = 270 руб.», — объяснил представитель сервисов. Доход курьеров в Москве и Санкт-Петербурге в среднем составляет 350–450 руб. в час, или 75 тыс. руб. в месяц, и может достигать 160 тыс. руб., заверили в «Яндексе». Там отметили, что в зимний сезон количество курьеров в «Яндекс.Еде» и Delivery Club обычно увеличивается, поскольку их доходы растут из-за повышенного спроса.

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Представитель службы курьерской доставки «Достависта» пояснил, что курьеры получают ежедневные выплаты за каждый выполненный заказ и его оплата зависит от расстояния, веса посылки и т.д. «Еженедельно мы собираем статистику топ-дохода курьеров. Максимальный доход пешего курьера на прошлой неделе был 40 тыс. руб., автокурьера — 44 тыс. руб., курьера на грузовом авто — 100 тыс. руб. В среднем курьеры получают от 4 тыс. до 6 тыс. руб. в день, выполняя заказы через наше приложение», — привел данные он.

У Ozon нет пеших курьеров, только на транспортных средствах. Их доход в Москве может доходить до 5 тыс. руб. в день с учетом бонуса, введенного в высокий сезон (+15% за каждый заказ), рассказал представитель Ozon.

Представитель Х5 Group пояснил, что курьеры получают оплату только за выполненный заказ, но если он находится на смене больше оговоренного числа часов, ему гарантируется минимальный доход. Обычно курьер за смену получает около 3,2 тыс. руб., но сумма зависит от региона и будет выше, если курьер доставит большее число заказов, чем заявил в начале смены. По словам представителя X5, у них есть примеры курьеров, которые за неделю заработали около 58 тыс. руб.

Во «Вкусвилле» работает схожая система оплаты за выполненный заказ, обычно вознаграждение варьируется от 90 до 350 руб. Представитель компании отметил, что доход «активно» работающего курьера в дни повышенной нагрузки в среднем составляет от 5 тыс. до 7 тыс. руб. в день.

Как происходит выбор локации

В большинстве сервисов доставки готовой еды курьеры могут сами выбрать район, в котором они будут получать и выполнять заказы. В других компаниях и курьерских службах ограничение стоит только на город или область.

Так, представитель «СберМаркета» сообщил, что курьер «закрепляется» за определенным магазином и доставляет заказы по всей территории доставки этого магазина. «В доставке из супермаркетов курьер также сам может выбрать территорию. Курьеры привязаны к «якорной» точке на этой территории. При распределении заказ назначается на ближайшего к месту сборки курьера в пределах зоны», — пояснили в компании.

В «Яндексе» курьер сам выбирает место, где начнет доставлять заказы, но, чтобы увеличить свой доход, он может перейти в районы так называемого повышенного спроса. «Как правило, это центр — там самая высокая плотность заказов и большое количество ресторанов, а значит — выше доход. Алгоритм назначает заказ на курьера, который ближе всего находится к ресторану. Такая система помогает сохранять доступность сервиса для пользователей и повысить доход курьера», — уверены в компании.

О том, что курьер может самостоятельно выбрать район доставки, также рассказали в X5, «Магните», «Достависте» и т.д.

За что могут штрафовать

В сервисах могут оштрафовать курьера, если он не выполнил заказ или доставка товара была осуществлена с нарушением. Однако в «Магните» заверили РБК, что не используют практику штрафов, а стараются мотивировать «другими инструментами». «Например, с курьерами, систематически нарушающими сроки доставки и другие правила, мы расторгаем договор», — уточнил представитель «Магнита».

В X5 нет системы штрафов, но курьера могут отстранить от доставки на время или навсегда при грубом нарушении правил и стандартов (регулярный невыход в выбранную смену, проявление грубости при общении с покупателем, несоблюдение правил по доставке заказов и др.).

Представители «Достависты» и «СберМаркета» пояснили, что в их сервисе курьер может получить штраф за поздний отказ от заказа (если он выехал к клиенту, но по дороге передумал выполнять доставку). При этом в «СберМаркете» дополнили, что курьер может оспорить полученный штраф, обратившись к конфликт-менеджерам.

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Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Анна Левинская
курьер сервис доставки
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