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Профсоюз запланировал пятидневную забастовку курьеров «Яндекс.Еды»

«Коммерсантъ» узнал о планах курьеров «Яндекс.Еды» устроить пятидневную забастовку
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Более 600 курьеров «Яндекс.Еды» собираются устроить забастовку, отказываясь от заказов с 20 по 25 декабря, сообщили «Коммерсанту» в профсоюзе «Курьер».

Забастовка должна пройти в Москве и Санкт-Петербурге, ее участникам также предложили «блокировать кассы ресторанов, чтобы оказать давление на партнеров «Яндекса».

Как объяснили в профсоюзе, они недовольны «монополизацией отрасли» и снижением зарплат после поглощения «Яндексом» в августе 2022 года сервиса доставки Delivery Club. Хоть курьеры и получают периодические дополнительные выплаты от агрегатора, в профсоюзе при этом требуют вернуть оплату в 110 руб. за заказ. Среди остальных требований курьеров — пересмотр системы штрафов, введение практики заключения с ними трудовых договоров, а также уменьшение зоны доставки до 2 км для пеших курьеров.

В пресс-службе «Яндекс.Еды» заявили «Коммерсанту», что не получали жалоб от своих курьеров. Кроме того, как объяснили в пресс-службе компании, заработки курьеров за этот год выросли в среднем на 30%, доставщики, которые сотрудничают с сервисом, получают около 350–450 руб. в час. Декабрь же является месяцем «самого высокого спроса», так что курьеры должны зарабатывать больше «за счет повышенного спроса на услуги, бонусов и повышающих коэффициентов», добавили в компании.

23 августа «Яндекс» и VK объявили об обмене активами: VK стал собственником двух сервисов — «Дзен» и «Новости», а «Яндексу» достался сервис по доставке еды Delivery Club. 30 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку, однако потребовала отсутствия преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих «Яндекс.Еду», по отношению к другим агрегаторам заказов ради «сохранения конкуренции».

Профсоюз «Курьер» существует с июня 2020 года, когда курьеры начали протестовать из-за отсутствия зарплаты. Первая акция протеста прошла у офиса Delivery Club 5 июля. По данным профсоюза, зарплату тогда не получили около 300 курьеров, трудоустроенных через фирму — посредника Delivery Club. Председатель профсоюза Кирилл Украинцев объяснил, что они не получали зарплату с мая по июнь 2020 года, общая сумма долга достигла 26 млн руб. Через несколько дней Delivery Club заявил о выплате задержанной зарплаты большинству курьеров.

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Теги
курьер «Яндекс.Еда» забастовка профсоюз Delivery Club
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