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Delivery Club объяснил появившиеся в Сети данные курьеров старой утечкой

VK VKCO ₽336 -1,23% Купить
Сбербанк RU000A0ZYBS1
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Информация о новой утечке базы данных курьеров Delivery Club не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Информация о новой утечке не соответствует действительности. Две недели назад служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров — часть этого инцидента», — говорится в сообщении.

В Сети опубликовали данные курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды»
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Как рассказали в компании, причиной утечки стало внешнее воздействие. Служба безопасности Delivery Club продолжает расследование инцидента.

Ранее о том, что в Сети разместили данные курьеров, сообщил Telegram-канал «Утечки информации», указав, что оказались опубликованы данные курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды». По его информации, в файлах содержится более 700 тыс. строк данных курьеров «Яндекс.Еды», включающих в себя фамилии, имена, отчества, хэшированные пароли и телефоны, уникальных среди них более 585,2 тыс. В «Яндекс.Еде» уточнили, что злоумышленники опубликовали данные, которые они получили во время хакерской атаки в начале марта, а пароли относятся к старому приложению, которое уже не используется.

В файле с персональными данными курьеров Delivery Club содержатся более 521,5 тыс. строк, пишет канал, в них указаны фамилии, имена, отчества, а также более 131,6 тыс. уникальных адресов электронных почт и более 132,7 тыс. уникальных телефонных номеров. Как уточнили в компании, взлом произошел в середине мая.

Теги
Delivery Club утечка данных взлом
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В Сети опубликовали данные курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды»
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