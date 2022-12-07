Доставка «Вкусно — и точка» появилась в Москве и Петербурге в «Яндекс.Еде» и Delivery Club

«Вкусно — и точка» с 7 декабря запустила доставку через «Яндекс.Еду» и Delivery Club в Москве и Петербурге, а также в других городах в регионах. Число ресторанов, откуда осуществляется доставка в двух столицах, пока ограничено

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила о запуске доставки в Москве и Петербурге с 7 декабря, сообщили в пресс-службе компании. Заказать доставку можно будет через сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club.

На первом этапе доставка будет доступна из ограниченного числа ресторанов: в Москве к сервису будут подключены 28 предприятий, а в Петербурге — 27. До конца зимы доставка появится во всех столичных заведениях сети, а в Петербурге — к середине декабря, говорится в сообщении компании.

Кроме этого «Вкусно — и точка» расширит зону доставки через «Яндекс.Еду» и Delivery Club в регионах. С 7 декабря доставка запустится в Воронеже, Туле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе, Перми, Красноярске, Ижевске, Томске, Орле, Новокузнецке, Тольятти и других городах. В целом опция доставить блюда из «Вкусно — и точка» появится в 47 городах России.

К доставке будет доступно более 150 продуктов основного меню «Вкусно — и точка». Время доставки занимает около получаса, уточнили в пресс-службе компании: «Сервис распределяет заказы таким образом, чтобы их получали те курьеры, которые находятся ближе всего к нужному ресторану. Это позволяет максимально быстро осуществить доставку клиенту и сокращает время ожидания между заказами для курьеров».

В конце ноября «Вкусно — и точка» запустила доставку в 21 городе России. Среди городов, где уже работает сервис — Анапа, Геленджик, Белгород, Калуга, Курск, Ставрополь, Смоленск и Ульяновск. Заказы из предприятий в этих городах также доставляют курьеры «Яндекс Еды» и Delivery Club. Позднее «Вкусно — и точка» намерена расширить число партнеров, добавили представители сети.

В марте 2022 года «Макдоналдс» временно закрыл 850 ресторанов сети в России на фоне специальной военной операции на Украине. 16 мая компания объявила об уходе и продаже бизнеса в России. Российский бизнес купил владелец ООО «Гид» Александр Говор, который по франшизе управлял 25 предприятиями сети «Макдоналдс» в Сибири. Сеть ресторанов в России переименовали во «Вкусно — и точка». Первые рестораны новой сети открылись в Москве 12 июня.