Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 66,11 (+0,59) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 62,91 (+0,73) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 15:28
Лавров назвал условие для переговоров по Украине Политика, 15:27
Какие требования учесть поставщикам, чтобы получить крупный заказ Pro, 15:24
Стала известна стоимость чемпионского пояса поединка Исмаилова и Шлеменко Спорт, 15:20
Парламент Белоруссии одобрил уголовную ответственность за фейки Политика, 15:20
Ozon скрыл карточки книг с «пропагандой ЛГБТ» Общество, 15:20
Тишина пустых поездов. Дмитрий Данилов — о магии железных дорог Стиль, 15:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как создать в России безопасную и комфортную среду для проживания Партнерский проект, 15:17
Центробанк поддержал законопроект о легализации майнинга Крипто, 15:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:13
«Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве и Петербурге Бизнес, 15:09
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 15:05
6 декабря состоялся форум гражданского участия Пресс-релиз, 15:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:04
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Бизнес ,  
0 

«Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве и Петербурге

Доставка «Вкусно — и точка» появилась в Москве и Петербурге в «Яндекс.Еде» и Delivery Club
«Вкусно — и точка» с 7 декабря запустила доставку через «Яндекс.Еду» и Delivery Club в Москве и Петербурге, а также в других городах в регионах. Число ресторанов, откуда осуществляется доставка в двух столицах, пока ограничено
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила о запуске доставки в Москве и Петербурге с 7 декабря, сообщили в пресс-службе компании. Заказать доставку можно будет через сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club.

На первом этапе доставка будет доступна из ограниченного числа ресторанов: в Москве к сервису будут подключены 28 предприятий, а в Петербурге — 27. До конца зимы доставка появится во всех столичных заведениях сети, а в Петербурге — к середине декабря, говорится в сообщении компании.

Кроме этого «Вкусно — и точка» расширит зону доставки через «Яндекс.Еду» и Delivery Club в регионах. С 7 декабря доставка запустится в Воронеже, Туле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе, Перми, Красноярске, Ижевске, Томске, Орле, Новокузнецке, Тольятти и других городах. В целом опция доставить блюда из «Вкусно — и точка» появится в 47 городах России.

«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды
Фотогалерея 

К доставке будет доступно более 150 продуктов основного меню «Вкусно — и точка». Время доставки занимает около получаса, уточнили в пресс-службе компании: «Сервис распределяет заказы таким образом, чтобы их получали те курьеры, которые находятся ближе всего к нужному ресторану. Это позволяет максимально быстро осуществить доставку клиенту и сокращает время ожидания между заказами для курьеров».

В конце ноября «Вкусно — и точка» запустила доставку в 21 городе России. Среди городов, где уже работает сервис — Анапа, Геленджик, Белгород, Калуга, Курск, Ставрополь, Смоленск и Ульяновск. Заказы из предприятий в этих городах также доставляют курьеры «Яндекс Еды» и Delivery Club. Позднее «Вкусно — и точка» намерена расширить число партнеров, добавили представители сети.

Читайте на РБК Pro
Обложка c предсказанием будущего: 2023 год по версии The Economist
Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу
Девять часов сна и никаких диет: 7 секретов молодости Джейн Фонды
Какие компании процветают и гибнут в новой экономике — The Economist

В марте 2022 года «Макдоналдс» временно закрыл 850 ресторанов сети в России на фоне специальной военной операции на Украине. 16 мая компания объявила об уходе и продаже бизнеса в России. Российский бизнес купил владелец ООО «Гид» Александр Говор, который по франшизе управлял 25 предприятиями сети «Макдоналдс» в Сибири. Сеть ресторанов в России переименовали во «Вкусно — и точка». Первые рестораны новой сети открылись в Москве 12 июня.

Авторы
Теги
Анна Захарова
«Вкусно – и точка» Москва Санкт-Петербург доставка
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Владелец «Вкусно и точка» сообщил о планах открыть до 1 тыс. ресторанов
Бизнес
«Макдоналдс» объявил об уходе из России и продаже бизнеса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter