В этом году правительство решило выделить развлекательному ТВ ₽7 млрд

Десять частных телеканалов, среди которых СТС, ТНТ и «Муз ТВ», вскоре могут получить из федерального бюджета более 7 млрд руб. Это субсидия на распространение сигнала в небольших городах

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Правительство согласовало две разовые субсидии телеканалам так называемого второго цифрового мультиплекса. Это следует из подготовленных им и внесенных в Госдуму поправок в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов».

Организации вещания второго мультиплекса, как указано в документе, могут претендовать в этом году в рамках госпрограммы «Информационное общество» на 1,1 млрд и 6,1 млрд руб. господдержки. Обе субсидии предназначены на оплату услуг ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» по распространению сигнала в населенных пунктах, где проживает менее 100 тыс. человек.

Цифровой мультиплекс — это созданный в рамках перехода с аналогового на цифровое вещание пакет каналов, распространяемых на одной частоте. После отключения в середине октябре «аналога» два цифровых мультиплекса должны быть доступны практически всему населению страны.

В первый мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России. Государство строило на свои деньги инфраструктуру для распространения первого мультиплекса и компенсирует ему затраты на вещание в небольших городах.

Второй мультиплекс — коммерческий. В него входят частные, преимущественно развлекательные телеканалы: СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Мир», «Звезда» и «Спас».