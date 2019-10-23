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Технологии и медиа ,  
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В этом году правительство решило выделить развлекательному ТВ ₽7 млрд
Десять частных телеканалов, среди которых СТС, ТНТ и «Муз ТВ», вскоре могут получить из федерального бюджета более 7 млрд руб. Это субсидия на распространение сигнала в небольших городах
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Правительство согласовало две разовые субсидии телеканалам так называемого второго цифрового мультиплекса. Это следует из подготовленных им и внесенных в Госдуму поправок в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов».

Организации вещания второго мультиплекса, как указано в документе, могут претендовать в этом году в рамках госпрограммы «Информационное общество» на 1,1 млрд и 6,1 млрд руб. господдержки. Обе субсидии предназначены на оплату услуг ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» по распространению сигнала в населенных пунктах, где проживает менее 100 тыс. человек.

Цифровой мультиплекс — это созданный в рамках перехода с аналогового на цифровое вещание пакет каналов, распространяемых на одной частоте. После отключения в середине октябре «аналога» два цифровых мультиплекса должны быть доступны практически всему населению страны.

В первый мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России. Государство строило на свои деньги инфраструктуру для распространения первого мультиплекса и компенсирует ему затраты на вещание в небольших городах.

Второй мультиплекс — коммерческий. В него входят частные, преимущественно развлекательные телеканалы: СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Мир», «Звезда» и «Спас». 

Технологии и медиа
Десять развлекательных каналов могут получить поддержку из бюджета

Этот мультиплекс строился уже на деньги вещателей, и они сами, как изначально задумывалось, должны были оплачивать распространение своего сигнала в «цифре» на всю страну. Но эти затраты оказались чрезмерными для телеканалов. Как ранее заявляли чиновники Минкомсвязи, за распространение своего сигнала в «цифре» десять каналов второго мультиплекса должны вместе платить Российской телевизионной и радиовещательной сети примерно 13 млрд руб. в год, или 1,3 млрд руб. каждый. Когда эти каналы вещали в «аналоге», их общие затраты на распространение сигнала не превышали 500 млн руб.

Минкомсвязь поддерживает разовые субсидии каналам второго мультиплекса, заявил РБК замминистра Алексей Волин. РБК направил запрос в правительство.

Частичная компенсация стоимости доставки эфирного сигнала в малых городах позволит телеканалам сосредоточить больше усилий на создании качественного актуального контента, который позволит нарастить молодую аудиторию, объяснила необходимость господдержки каналов второго мультиплекса пресс-служба «Газпром-Медиа» (управляет, в частности, ТНТ, ТВ3 и «Пятницей»).

В проекте бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов господдержка каналам второго мультиплекса пока не предусмотрена. Чтобы вещатели получили субсидии в 2020 году, необходимо изменить закон «О СМИ», уравняв в правах вещателей первого и второго мультиплексов. Проект соответствующих поправок Минкомсвязь опубликовала в начале октября.

Для ВГТРК нашли дополнительные 4 млрд руб.

Правительство в рамках поправок в действующий федеральный бюджет на 2019 год заложило и дополнительную субсидию ВГТРК на 4 млрд руб. Изначально в этом году госхолдингу были предусмотрены 21 млрд руб. субсидий. Пресс-служба ВГТРК отказалась от комментариев.

Управляющее телеканалом RT и связанными с ним сайтами АНО «ТВ-Новости» может в этом году получить дополнительные 1,6 млрд руб. Внеочередная субсидия агентству «Россия сегодня» определена в 337 млн руб.

Автор: Сергей Соболев
Теги: Минкомсвязь, федеральный бюджет, субсидии, СТС, ТНТ, мультиплекс ..., «Газпром-Медиа»
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