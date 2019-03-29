Вещатели предложили создать единого продавца их контента в интернете

Телевещатели предложили создать единого оператора для распространения в Сети контента каналов первого и второго мультиплексов, чтобы самим зарабатывать на нем. Операторы, которые сейчас не платят за такой контент, против

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​Национальная медиа группа (среди ее активов — «СТС Медиа», телеканалы РЕН ТВ, «Пятый канал» и т.д.) выступила с идеей законодательно закрепить создание в России единого оператора, который будет распространять контент каналов первого и второго мультиплексов, куда входят 20 крупнейших российских телеканалов, в интернете. Этот оператор будет выступать посредником по продаже телеконтента сторонним ​ОТТ-сервисам (Over the Top — телевидение через интернет; сервис такого рода представляют Ivi, «МТС.ТВ», Megogo и др.).

Соответствующее предложение представитель НМГ представил на заседании Медиа-коммуникационного союза (МКС, объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи), состоявшегося на прошлой неделе, рассказали РБК четыре источника в телекоммуник​ационной отрасли. На этом заседании присутствовал глава Роскомнадзора Александр Жаров. Единый оператор может быть создан «под эгидой Роскомнадзора», сказали два собеседника РБК.

Национальная медиа группа (НМГ) не уточняла, кто мог бы стать таким оператором, но два собеседника РБК напомнили, что НМГ является совладельцем проекта «Витрина ТВ» — онлайн-платформы, созданной холдингом вместе с «Первым каналом», «СТС Медиа» и ВГТРК. «Витрина ТВ» занимается трансляцией контента принадлежащих ее учредителям телеканалов в интернете.

Директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим подтвердил РБК, что одним из вариантов, которые вещатели обсуждали на заседании МКС, является использование уже действующей платформы «Витрина ТВ». «В настоящее время «Ростелеком» проводит техническое тестирование этого решения. Компания готова работать с вещателями в этом направлении», — отметил он.

Представитель НМГ настаивает, что озвученная идея — это «не частная инициатива холдинга, а единая позиция всех вещателей». «Создание подобного оператора позволит обеспечить единые принципы распространения ТВ-каналов в интернет-среде, усилить борьбу с нелегальным распространением ТВ-сигнала, внедрить единую систему измерений, что в конечном итоге повысит для вещателей эффективность монетизации контента в Сети», — заявил РБК представитель НМГ. При этом, по его словам, позиция вещателей заключается в том, что монетизация ТВ-сигнала в интернете, так же как в эфирной и платной средах, «должна быть полностью на стороне каналов».