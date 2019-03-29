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Вещатели предложили создать единого продавца их контента в интернете
Телевещатели предложили создать единого оператора для распространения в Сети контента каналов первого и второго мультиплексов, чтобы самим зарабатывать на нем. Операторы, которые сейчас не платят за такой контент, против
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

​Национальная медиа группа (среди ее активов — «СТС Медиа», телеканалы РЕН ТВ, «Пятый канал» и т.д.) выступила с идеей законодательно закрепить создание в России единого оператора, который будет распространять контент каналов первого и второго мультиплексов, куда входят 20 крупнейших российских телеканалов, в интернете. Этот оператор будет выступать посредником по продаже телеконтента сторонним ​ОТТ-сервисам (Over the Top — телевидение через интернет; сервис такого рода представляют Ivi, «МТС.ТВ», Megogo и др.).

Соответствующее предложение представитель НМГ представил на заседании Медиа-коммуникационного союза (МКС, объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи), состоявшегося на прошлой неделе, рассказали РБК четыре источника в телекоммуник​ационной отрасли. На этом заседании присутствовал глава Роскомнадзора Александр Жаров. Единый оператор может быть создан «под эгидой Роскомнадзора», сказали два собеседника РБК.

Национальная медиа группа (НМГ) не уточняла, кто мог бы стать таким оператором, но два собеседника РБК напомнили, что НМГ является совладельцем проекта «Витрина ТВ» — онлайн-платформы, созданной холдингом вместе с «Первым каналом», «СТС Медиа» и ВГТРК. «Витрина ТВ» занимается трансляцией контента принадлежащих ее учредителям телеканалов в интернете.

Директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим подтвердил РБК, что одним из вариантов, которые вещатели обсуждали на заседании МКС, является использование уже действующей платформы «Витрина ТВ». «В настоящее время «Ростелеком» проводит техническое тестирование этого решения. Компания готова работать с вещателями в этом направлении», — отметил он.

Представитель НМГ настаивает, что озвученная идея — это «не частная инициатива холдинга, а единая позиция всех вещателей». «Создание подобного оператора позволит обеспечить единые принципы распространения ТВ-каналов в интернет-среде, усилить борьбу с нелегальным распространением ТВ-сигнала, внедрить единую систему измерений, что в конечном итоге повысит для вещателей эффективность монетизации контента в Сети», — заявил РБК представитель НМГ. При этом, по его словам, позиция вещателей заключается в том, что монетизация ТВ-сигнала в интернете, так же как в эфирной и платной средах, «должна быть полностью на стороне каналов».

Если все видео от каналов первых мультиплексов будет идти через одну точку, Роскомнадзору будет проще бороться с незаконным контентом в Сети, привел один из аргументов за создание подобного оператора собеседник РБК.

Гла​​ва МКС Михаил Демин передал через пресс-службу, что воп​рос распространения мультиплексов в ОТТ-среде пока обсуждается.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство «наблюдает за дискуссией, но в ней не участвует». При этом он назвал вопрос о единой точке подключения уместным. Распространение в телеэфире уже идет через одну точку: вещание мультиплексов осуществляет ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). И такая модель доказала свою эффективность. «Концепция единого оператора онлайн-вещания позволяет обеспечить доступность одинакового контента для широкой интернет-аудитории, — отметил он. — Это в конечном итоге способствует решению задачи по формированию единого национального информационного пространства». В то же время Ампелонский подчеркнул, что для решения этого вопроса необходима дискуссия, в ходе которой позиции операторов связи, вещателей, производителей контента и OTT-сервисов будут сближены.

Представители «Первого канала», ВГТРК и «Газпром-Медиа» отказались от комментариев. По словам источника в компании — учредителе «Витрина ТВ», пока варианта, который всех бы устроил, нет.

По словам одного из собеседников РБК, согласно концепции НМГ, все операторы, которые захотят транслировать контент каналов первого и второй мультиплекса в интернете, должны будут получать интернет-версии такого контента только у единого оператора. При этом трансляции должны осуществляться через плееры, которые предоставит стороннему сервису владеющий контентом канал.

Сейчас ОТТ-сервисы договариваются непосредственно с медиахолдингами на право трансляции их контента в интернете, напомнил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Однако операторы спутникового или кабельного телевидения, у которых есть собственные ОТТ-платформы («МТС.ТВ» у МТС, «БилайнТВ» у «ВымпелКома» и т.д.), получая ​эфирный контент телеканалов от РТРС, зачастую транслируют его в интернете на своих сервисах.

Почему операторы не поддержали предложенную НМГ новую схему работы с контентом в интернете, в материале «РБК Pro».

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова, Мария Истомина
Теги: Роскомнадзор, «большая тройка», "Национальная Медиа Группа", онлайн-видео
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