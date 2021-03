Илон Маск стал «технокоролем Tesla»

Глава Tesla официально получил титул «технокороля» компании, а финансовый директор Зак Киркхорн стал «мастером над монетой», такое звание носят казначеи королей в «Игре престолов»

Илон Маск (Фото: Jae C. Hong / AP)

Глава Tesla Илон Маск добавил к званию CEO еще и титул «технокороля» компании, сообщает газета Financial Times. О том, что с 15 марта Маск носит «титул» Technoking of Tesla, компания официально сообщила в извещении, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC).

В том же документе указано, что финансовый директор Tesla Зак Киркхорн получил дополнительное «звание» Master of Coin, то есть «мастера над монетой». В сериале «Игра престолов» звание Master of Coin носили казначеи правителей Семи королевств, в том числе лорд Петир Бейлиш, известный как «Мизинец», и Тирион Ланнистер.

Связан ли выбор названия новой должности Киркхорна с сериалом — неизвестно. Маск свою «коронацию» пока также никак не объяснил.

Илон Маск известен любовью к шуткам, некоторые из них даже вырастали в отдельные «бизнес-проекты». Так, например, летом 2020 года в онлайн-магазине на сайте Tesla появились в продаже красные шорты (Tesla short shorts), выпуск которых стал насмешкой над биржевыми спекулянтами, открывающими короткие позиции (shorts) в ожидании падения стоимости акций Tesla.