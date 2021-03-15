Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 73,23 (-0,28) Инвестиции, 14:15
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 87,35 (-0,45) Инвестиции, 14:15
Мишустин поддержал расширение программы «дальневосточного гектара» Общество, 15:54 Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о росте оптовых цен на 78% Бизнес, 15:49 Компании смогут страховать ошибки топ-менеджеров. Даже умышленные Pro, 15:48 Фильм «Дорогие товарищи» Кончаловского не получил номинацию на «Оскар» Общество, 15:47 Илон Маск стал «технокоролем Tesla» Бизнес, 15:35 Одного из главных участников «молдавской прачечной» приговорили к 9 годам Общество, 15:35 Суд попросил владимирскую колонию обеспечить видеосвязь с Навальным Политика, 15:35 Голикова поручила проработать сокращение сроков регистрации лекарств Общество, 15:29 В кинопремии «Белый слон» произошел раскол из-за награждения Навального Общество, 15:24 Капитализация Tencent упала более чем на $60 млрд за два дня Инвестиции, 15:22 Премьер Японии поставит прививку от COVID перед встречей с Байденом Политика, 15:16 Пользователь по ошибке потерял $90 тыс. в криптовалюте Крипто, 15:15 В Марий Эл отменили ограничения на поездки за рубеж из-за COVID-19 Общество, 15:13 Государство досрочно вернет себе права на «Чапаева» и «Старика Хоттабыча» Технологии и медиа, 15:13
Бизнес ,  
0 

Илон Маск стал «технокоролем Tesla»

Глава Tesla официально получил титул «технокороля» компании, а финансовый директор Зак Киркхорн стал «мастером над монетой», такое звание носят казначеи королей в «Игре престолов»
Tesla TSLA $691,65 -0,38% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Jae C. Hong / AP)

Глава Tesla Илон Маск добавил к званию CEO еще и титул «технокороля» компании, сообщает газета Financial Times. О том, что с 15 марта Маск носит «титул» Technoking of Tesla, компания официально сообщила в извещении, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC).

В том же документе указано, что финансовый директор Tesla Зак Киркхорн получил дополнительное «звание» Master of Coin, то есть «мастера над монетой». В сериале «Игра престолов» звание Master of Coin носили казначеи правителей Семи королевств, в том числе лорд Петир Бейлиш, известный как «Мизинец», и Тирион Ланнистер.

Олигархи «Игры престолов»: главные кланы телесаги сезона
Фотогалерея 

Связан ли выбор названия новой должности Киркхорна с сериалом — неизвестно. Маск свою «коронацию» пока также никак не объяснил.

Илон Маск известен любовью к шуткам, некоторые из них даже вырастали в отдельные «бизнес-проекты». Так, например, летом 2020 года в онлайн-магазине на сайте Tesla появились в продаже красные шорты (Tesla short shorts), выпуск которых стал насмешкой над биржевыми спекулянтами, открывающими короткие позиции (shorts) в ожидании падения стоимости акций Tesla.

В ноябре 2020 года Tesla начала продавать на своем сайте брендированную текилу. Бутылка Tesla Tequila в форме электроразряда-молнии объемом 750 мл предлагалась за $250. Ранее Маск упоминал «теслакилу» в своем первоапрельском сообщении о банкротстве Tesla.

Автор
Евгений Калюков
Илон Маск Tesla
Материалы по теме
Маск разбогател за день на рекордные $25 млрд
Бизнес
Илон Маск решил создать новый город
Технологии и медиа
Маск оценил предложение создать собственную криптовалюту Marscoin
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter