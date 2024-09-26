Минцифры подтвердило, что Google ограничил создание аккаунтов россиянам

Российские пользователи в начале сентября столкнулись с проблемами при регистрации новых аккаунтов по СМС и восстановлении доступа к существующим. Минцифры рекомендовало создать резервные копии своих данных

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Google ограничила создание новых аккаунтов в России, сообщили журналистам в Минцифры.

«Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», — цитирует ведомство «РИА Новости». В министерстве добавили, что подтверждение авторизации через СМС для ранее созданных аккаунтов пока работает, «но нет уверенности, что эта возможность сохранится».

Минцифры посоветовало пользователям создать резервные копии своих данных и использовать альтернативные способы двухфакторной аутентификации.

Эксперты назвали возможные причины проблем с регистрацией в Google по СМС Технологии и медиа

Некоторые пользователи из России в начале сентября столкнулись с проблемами при регистрации новых аккаунтов: для подтверждения нужно было ввести номер телефона, но при вводе российского кода появлялось предупреждение, что его «нельзя использовать для подтверждения».

Опрошенные РБК эксперты отмечали, что подобные проблемы появлялись и раньше. «Это перманентная проблема, что происходит проблема с регистрацией с российских номеров, падает СМС-шлюз, с которого можно это делать», — заявлял ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, который предположил, что шлюз был заблокирован в России. Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко связал затруднения с новыми санкциями США, вступившими в силу 12 сентября. В соответствии с ними американские компании и физлица не могут оказывать IT-консалтинговые услуги и услуги по проектированию, а также услуги IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего ПО российским организациям и гражданам.

На этом фоне, писали «Известия» со ссылкой на Mobile Research Group, у россиян вырос спрос на сим-карты зарубежных операторов: в прошлом году в России использовалось около 600 тыс. таких карт, в июле 2024-го — около 850 тыс., а к началу сентября — около 1 млн. Аналитики отмечали, что «симки» нужны для получения СМС-кодов для подтверждения регистрации в зарубежных сервисах. В России такие карты работают в международном роуминге, но их пользователи не выходят в интернет и не звонят.