МСП Банк поднимет ставку льготных кредитов высокотехнологичным компаниям

МСП Банк уведомил высокотехнологичные предприятия о росте ставки по льготным кредитам с 3 до 12%. Участники рынка называют это «изменением правил». В Минэке объясняют, что на фоне роста ставки ЦБ кредиты остаются льготными

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Производители электроники начали получать письма от МСП Банка о повышении с 15 октября ставки по льготным кредитам. О получении таких предупреждений РБК рассказали несколько собеседников среди производителей. По их словам, мера будет распространяться как на новые, так и на уже выданные займы.

Речь идет о льготных кредитах со ставкой 3%, которые выдаются высокотехнологичным предприятиям малого и среднего бизнеса по стратегической инициативе «Взлет — от стартапа до IPO», утвержденной в 2022 году. Программу курируют Минэкономразвития и Корпорация МСП (управляет МСП Банком). На субсидирование таких кредитов в бюджете было предусмотрено почти 4 млрд руб: 750 млн руб. в 2022 году, 1,4 млрд руб. — в 2023-м и 1,8 млрд руб. — в 2024-м.

Представитель Минэкономразвития подтвердил, что «с учетом повышения ключевой ставки Банком России и высокого спроса технологичного бизнеса к льготной программе кредитования лимит бюджетных ассигнований для субсидирования процентной ставки МСП Банком был досрочно исчерпан». Он отметил, что министерство вместе с Корпорацией МСП согласовали с Минфином выделение дополнительной субсидии для покрытия действующих кредитных договоров по ставке 12% (при текущей ключевой 19%). «При этом данная ставка по-прежнему является льготной, поскольку коммерческие зачастую превышают 27%», — подчеркнул представитель Минэка. Он также напомнил, что для высокотехнологичного бизнеса действуют и другие меры поддержки, в том числе грантовые программы Фонда содействия инновациям для малых технологических компаний (гранты до 30 млн руб.), снижена ставка по промипотеке (до 12%). Также до конца года МСП смогут привлечь в банках не менее 180 млрд руб. кредитных средств под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП.

Представитель МСП Банка сообщил, что с 2022 года поддержку получили 286 высокотехнологичных компаний, а общий объем предоставленного льготного кредитования составил более 48 млрд руб. «С момента исчерпания лимита бюджетных средств МСП Банк несколько месяцев удерживал льготную ставку в отсутствие федеральной субсидии, — рассказал представитель банка. — Минэкономразвития и Корпорация МСП в этом году согласовали с Минфином выделение дополнительной субсидии для покрытия существующих договоров, но суммы хватит на покрытие кредитов по ставке 12%». По его словам, в четверг, 26 сентября, банк планирует провести совещание с предпринимателями «для разъяснения всех аспектов и решения их проблемных ситуаций в связи с вынужденным ростом ставки».

По словам Николая Комлева, директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий и председателя Совета торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики, при полном отсутствии бюджетных ассигнований ставка может вырасти до рыночных значений. «Это как изменение правил в процессе игры. Разумеется, профильный регулятор Минцифры в курсе проблемы. Как всегда, в непростых ситуациях мы обсуждаем возможные пути решения», — рассказал Комлев.

Представитель Минцифры сказал РБК, что они ведут диалог с Минэкономразвития по вопросу сохранения условий, которые компании получили при заключении соглашений.

Зачем нужны льготные кредиты

«Для небольших организаций, выпускающих высокотехнологичную продукцию, это дополнительная возможность реализовать свои перспективные идеи и проекты и стать новыми технологическими лидерами», — отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя расширение мер поддержки малого и среднего предпринимательства в 2022 году, когда была утверждена программа льготных кредитов.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (в числе ее членов — «Байкал», iRU, GS Group и т.д.) Иван Покровский подчеркнул важность льготных займов для участников рынка. «В условиях, когда ЦБ охлаждает повышенной ставкой перегретую экономику, нужно поддерживать направления и проекты, [в] которые никогда не было большого потока инвестиций и при этом критически важные для экономики и безопасности страны. Также важно не менять в одностороннем порядке условия поддержки в процессе выполнения проектов», — подчеркнул Покровский. По его словам, ужесточение условий в ряде случаев будет приводить не только к сдвигу сроков, а «к полному срыву проектов и потере тех инвестиций, которые уже были сделаны государством».

При этом повышение ставки не коснется крупных игроков рынка, хотя они сталкивались с аналогичными проблемами в прошлом. Крупные производители электронной техники, как правило, могли претендовать на льготные кредиты по ставке до 5% по программе, утвержденной постановлением правительства № 407. Такие меры были введены также в 2022 году и продлены в следующем. Но в начале 2023 года получатели таких льготных займов начали жаловаться на проблемы с их получением — действие пониженной ставки по ранее выданным кредитам продлевалось, но выдача новых прекратилась. В апреле стало известно, что из 13 участвующих в программе банка продолжали исполнять ее только два, а ее финансирование сократилось более чем на 1 млрд руб.

В конце того же года крупные российские разработчики базовых станций, смартфонов, систем хранения данных и другого оборудования заявили, что банки исчерпали средства на субсидирование, совсем перестали выдавать льготные кредиты и вернули рыночные ставки 15–20%. Минцифры в связи с повышением ключевой ставки просило правительство выделить дополнительное финансирование.

Координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов отметил, что для технологических и производственных компаний России предусмотрен целый ряд программ льготного кредитования — займы по ставкам 3–5%, кредиты на инвестиционные цели по программам «ПСК+» и «1764». «По всем этим и другим программам льготного кредитования государство субсидирует разницу между нормативно установленной и рыночной процентной ставкой в рамках выделяемых уполномоченным банкам лимитов. Однако в текущих макроэкономических условиях, когда рыночные ставки по кредитам, привязанные к ключевой ставке ЦБ, существенно возрастают, выделенные лимиты субсидирования имеют тенденцию к быстрому исчерпанию», — объясняет Панов. Если в рамках уже заключенных кредитных договоров по льготным программам установлена фиксированная процентная ставка — например, 3% по программе «Взлет — от стартапа до IPO», то банки не могут в одностороннем порядке повысить ставку для заемщиков без отдельного включения в состав договора соответствующих оговорок, но если лимиты по госпрограмме исчерпаны, банки вправе отказать новым заемщикам либо предложить взять кредит по рыночным ставкам (23–25% годовых), указал Панов.