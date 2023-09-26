Маркетплейсы предложили «Почте» закрыть дыру услугами на ₽33,5 млрд

Маркетплейсы предложили альтернативу для закрытия финансовой дыры «Почты России»: они готовы закупить услуги и сервисы компании на ₽33,5 млрд. Власти как основной вариант пока рассматривают платеж с оборота игроков рынка

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила «оказать содействие» в интенсивности использования инфраструктуры «Почты России» через закупку услуг и сервисов компании, общий объем которых в 2024 году может потенциально составить 33,5 млрд руб. Об этом говорится в письме ассоциации на имя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна (копия есть у РБК).

Речь идет об использовании инфраструктуры на внутреннем рынке, международных отправлениях и иных видах логистики, говорится в письме. Кроме того, маркетплейсы указывали на возможность партнерства в области частичной выдачи и оплаты заказа в отделениях «Почты России», приема и возврата средств по выбору покупателя (картой/СБП/наличными), возможности примерки и иных стандартных услуг интернет-магазинов.

Президент АКИТ Артем Соколов подтвердил, что «на днях» они направили предложение, по которому в качестве альтернативы инфраструктурному платежу готовы закупать у «Почты» услуги и сервисы, которые востребованы в интернет-ретейле. «В обсуждении участвовали практически все компании, входящие в ассоциацию, и общая сумма таких услуг, по нашим расчетам, может составить 33,5 млрд руб., что сопоставимо с годовым бюджетом, например, Алтайского края и еще порядка десяти регионов, — указал Соколов. — Ввести платеж в 0,5% «Почта России» предлагает под предлогом необходимости содержания убыточных социально значимых почтовых отделений в отдаленных районах. Такой подход неприемлем, поэтому АКИТ предлагает цивилизованный рыночный способ решения проблемы».

Александр Хинштейн сказал, что пока не получил обращение ассоциации. Но он рассказал, что в конце июля к нему обратились маркетплейсы с предложением, что покроют необходимую сумму, чтобы избежать инфраструктурного платежа. «Обсуждение есть. Я поддерживаю альтернативные варианты, которые не потребуют изменения законодательства. Договорились, что в сентябре маркетплейсы придут с конкретными вариантами», — сообщил депутат.

Что такое инфраструктурный платеж

В начале мая «Интерфакс» сообщил, что «Почта России» направила в Минцифры предложение взимать с электронных торговых площадок, имеющих годовую выручку более 1 млрд руб., по 0,5% от квартального оборота. Такой платеж в «Почте» обосновывали убыточностью почтовых отделений. Сейчас у компании более 38 тыс. отделений, и сократить сеть нельзя по законодательству.

По словам собеседника РБК, в «Почте» оценивают непокрытые выручкой минимально необходимые затраты на доставку писем, пенсий, подписки и посылок в 23–29 млрд руб. в год. Он рассказал, что в августе была создана рабочая группа с участием представителей Госдумы, Совфеда и маркетплейсов, на которой обсуждаются альтернативные инфраструктурному платежу варианты. «Маркетплейсы предложили создать для «Почты» дополнительный бизнес, который принесет нужную сумму, но те варианты, которые звучали в начале обсуждения, хотя и могли обеспечить необходимый вклад в выручку, но не принесли бы маржи, поэтому они не устроили компанию. Если в ближайшее время не найдут приемлемого варианта, законопроект об инфраструктурном платеже будет внесен в Госдуму», — рассказал собеседник.

В «Почте России» отказались комментировать вопросы, связанные с инфраструктурным платежом.

Представитель Ozon напомнил, что они «не раз отмечали, что выступают за рыночное развитие отношений с «Почтой России»: «Оно должно быть основано на бизнес-партнерстве, которое позволит «Почте» успешно зарабатывать как нашему партнеру. Формат взимания инфраструктурного платежа противоречит механизмам работы рынка и отразится не только на нас, но и на продавцах, и на покупателях».

Представитель «Яндекс.Маркета» отказался от комментариев. РБК направил запрос в Wildberries и «Сбермегамаркет».

В каком финансовом положении «Почта»

Согласно консолидированной отчетности, по итогам прошлого года выручка «Почты России» составила 221,2 млрд руб., а совокупный убыток — 30,4 млрд руб. вместо прибыли 2,34 млрд руб. в 2021-м. По итогам шести месяцев этого года выручка «Почты» выросла на 1,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 108,4 млрд руб., а совокупный убыток сократился почти в три раза, до 6,3 млрд руб.

В начале этого года у компании сменился гендиректор: на место Максима Акимова пришел Михаил Волков, руководивший до этого «Национальной лотереей». Эксперты связывали назначение с необходимостью улучшения финансовых показателей «Почты России».

В понедельник, 25 сентября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра. «Может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Ну невозможно: дыра в «Почте» финансовая растет и растет, и никто не реагирует», — сказала она на заседании, обращаясь к министру экономического развития Максиму Решетникову. По ее словам, если правительство отложит вопрос «в долгий ящик», «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится».

Глава Минэкономразвития, в свою очередь, заявил, что вопрос финансового состояния «Почты России» «вызывает большую озабоченность». По его словам, государству нужно искать постоянный финансовый источник, чтобы сбалансировать экономику «Почты России», и сейчас есть два варианта: либо платеж из бюджета через доставку пенсий и пособий, либо инфраструктурный платеж за счет интернет-торговли в пользу «Почты». Причем Решетников сообщил, что правительство скорее пойдет по пути инфраструктурного платежа.

Глава «Почты России» Михаил Волков заявил через пресс-службу, что в начале года финансовое положение компании «было крайне непростым», но за полгода удалось изменить ситуацию — сократить убыток от операционной деятельности, открыть временно закрытые отделения и т.д. «Но ситуация остается очень напряженной. Около 27 тыс. наших почтовых отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. Большинство из них имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию. Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка», — указал Волков.

Представитель правительства перенаправил вопросы РБК в Минцифры. РБК направил запросы в Минцифры, Совфед и Минфин.