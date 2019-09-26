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Sony и Mercedes-Benz обвинили в нарушении правил обработки данных россиян
Российские представительства компаний Sony, Huawei и Mercedes-Benz в целом соблюдают законодательство о персональных данных, однако все же допустили ряд нарушений, утверждает Роскомнадзор
Фото: Анатолий Жданов / «‎Коммерсантъ»

По итогам проверки российских представительств Sony, Huawei и Mercedes-Benz Роскомнадзор (РКН) выявил нарушения при работе с персональными данными. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Зарубежные компании локализовали свои базы персональных данных российских пользователей и в целом соблюдают закон, однако в нескольких случаях допустили нарушения при обработке и удалении этих данных. Кроме того, РКН зафиксировал факты использования согласий граждан, не соответствующих законным требованиям. Компаниям выданы предписания об устранении нарушений.

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«Это системные нарушения, которые выявлены у всех проверяемых компаний. Мы акцентируем на них внимание, потому что, видимо, юристы иностранных компаний понимают закон иначе, нежели регулятор. В целом эти недостатки не привели к фактическому нарушению прав российских граждан», — пояснил РБК представитель Роскомнадзора.

РБК направил запросы представителям Sony и Huawei.

Закон «О персональных данных», принятый в 2015 году, предполагает, что компании, в том числе зарубежные, должны хранить информацию о российских пользователях на территории России. Штрафы за непредоставление информации о локализации составляют лишь несколько тысяч рублей, однако из-за невыполнения именно этой нормы осенью 2016 года был заблокирован доступ к социальной сети профессиональных контактов LinkedIn. Кроме того, летом 2019 года в Госдуму был внесен законопроект о существенном повышении суммы штрафов.

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Кроме того, РКН неоднократно публично заявлял о претензиях к Twitter и Facebook в связи с отсутствием локализации персональных данных россиян. Весной этого года компании были оштрафованы на 3 тыс. руб. каждая, ведомство предупреждало об их возможной блокировке.

Авторы: Артём Губенко, Анна Балашова
Теги: Роскомнадзор, персональные данные, нарушения
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