Sony и Mercedes-Benz обвинили в нарушении правил обработки данных россиян

Российские представительства компаний Sony, Huawei и Mercedes-Benz в целом соблюдают законодательство о персональных данных, однако все же допустили ряд нарушений, утверждает Роскомнадзор

Фото: Анатолий Жданов / «‎Коммерсантъ»

По итогам проверки российских представительств Sony, Huawei и Mercedes-Benz Роскомнадзор (РКН) выявил нарушения при работе с персональными данными. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Зарубежные компании локализовали свои базы персональных данных российских пользователей и в целом соблюдают закон, однако в нескольких случаях допустили нарушения при обработке и удалении этих данных. Кроме того, РКН зафиксировал факты использования согласий граждан, не соответствующих законным требованиям. Компаниям выданы предписания об устранении нарушений.

«Это системные нарушения, которые выявлены у всех проверяемых компаний. Мы акцентируем на них внимание, потому что, видимо, юристы иностранных компаний понимают закон иначе, нежели регулятор. В целом эти недостатки не привели к фактическому нарушению прав российских граждан», — пояснил РБК представитель Роскомнадзора.

РБК направил запросы представителям Sony и Huawei.