В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян до ₽18 млн

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о повышении максимального штрафа за невыполнение требований о локализации в России серверов с персональными данными россиян. Соответствующий документ (.pdf) размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.
Авторы инициативы — депутаты «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов. Они предлагают установить следующие вилки штрафов за неисполнение обязанностей по обеспечению «записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения персональных данных» россиян:
- от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для граждан;
- от 200 тыс. до 500 тыс. руб. для должностных лиц;
- от 2 млн до 6 млн руб. для юрлиц.
Если же нарушение было совершено повторно, то суммы штрафов повышаются:
- от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для граждан;
- от 500 тыс. до 1 млн руб. для должностных лиц;
- от 6 млн до 18 млн руб. для юрлиц.