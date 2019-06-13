В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян до ₽18 млн

В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян до ₽18 млн

Такую сумму выплат могут назначить тем юрлицам, которые не перенесли данные о россиянах на серверы на территории России и совершили второе такое нарушение. За первое нарушение суд может назначить штраф до 6 млн руб.

Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о повышении максимального штрафа за невыполнение требований о локализации в России серверов с персональными данными россиян. Соответствующий документ (.pdf) размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторы инициативы — депутаты «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов. Они предлагают установить следующие вилки штрафов за неисполнение обязанностей по обеспечению «записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения персональных данных» россиян:

от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для граждан;

от 200 тыс. до 500 тыс. руб. для должностных лиц;

от 2 млн до 6 млн руб. для юрлиц.

Если же нарушение было совершено повторно, то суммы штрафов повышаются: