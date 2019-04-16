Жаров на вопрос о блокировке Facebook предложил «есть слона по частям»

Если Facebook и Twitter не предоставят Роскомнадзору информацию о локализации данных россиян, им грозит блокировка. Но у компаний есть время для выполнения требований — девять месяцев

Александр Жаров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook и Twitter могут быть заблокированы через девять месяцев за отказ предоставить ведомству данные о локализации информации российских пользователей этих соцсетей. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

По словам Жарова, обеим компаниям дан срок на выполнение требований закона о локализации баз персональных данных россиян, и он надеется, что «разум возобладает» и законные требования будут выполнены.

«Надеюсь, до этого [блокировки] не дойдет. Не люблю говорить в сослагательном наклонении. Давайте есть слона по частям. Состоялся суд, компании оштрафованы. Давайте дадим им время, чтобы выполнить требования закона», — сказал Жаров.

Глава Роскомнадзора отметил, что Facebook и Twitter пока не обращались в его ведомство для предоставления данных. Он также сказал, что поддерживает идею накладывания за повторные нарушения оборотных штрафов. «Крупные штрафы — это тот инструмент, который должен быть у Роскомнадзора до момента включения самого грозного инструмента — ограничения доступа к ресурсу», — сказал Жаров.