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Жаров на вопрос о блокировке Facebook предложил «есть слона по частям»
Если Facebook и Twitter не предоставят Роскомнадзору информацию о локализации данных россиян, им грозит блокировка. Но у компаний есть время для выполнения требований — девять месяцев
Александр Жаров  (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook и Twitter могут быть заблокированы через девять месяцев за отказ предоставить ведомству данные о локализации информации российских пользователей этих соцсетей. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

По словам Жарова, обеим компаниям дан срок на выполнение требований закона о локализации баз персональных данных россиян, и он надеется, что «разум возобладает» и законные требования будут выполнены.

«Надеюсь, до этого [блокировки] не дойдет. Не люблю говорить в сослагательном наклонении. Давайте есть слона по частям. Состоялся суд, компании оштрафованы. Давайте дадим им время, чтобы выполнить требования закона», — сказал Жаров.

Глава Роскомнадзора отметил, что Facebook и Twitter пока не обращались в его ведомство для предоставления данных. Он также сказал, что поддерживает идею накладывания за повторные нарушения оборотных штрафов. «Крупные штрафы — это тот инструмент, который должен быть у Роскомнадзора до момента включения самого грозного инструмента — ограничения доступа к ресурсу», — сказал Жаров.

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В пятницу, 12 апреля, суд в Москве оштрафовал Facebook на 3 тыс. руб. за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных россиян, пользующихся этой соцсетью. Аналогичный штраф был выписан Twitter 5 апреля. Роскомнадзор в конце 2018 года потребовал от Facebook и Twitter соблюдения законодательства, дав компаниям месяц на предоставление ответа.

В сентябре 2015 года вступили в силу поправки в закон «О персональных данных», согласно которым хранение и обработка персональной информации россиян в интернете возможна только через базы данных, находящиеся на территории России. Роскомнадзор спустя два года пригрозил Facebook блокировкой из-за неисполнения этого закона. «Это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети», — подчеркивал тогда Жаров.

Авторы: Григорий Дубов, Мария Истомина
Теги: Александр Жаров, Роскомнадзор, Facebook, Twitter, Штрафы
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