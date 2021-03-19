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Власти нашли причину многодневного сбоя с загранпаспортами

По данным ведомства, с проблемой на портале госуслуг столкнулись около 20% пользователей, которые хотели оформить документ. Сбои связаны с работой информационной системы МВД и будут устранены в ближайшее время, сказали в Минцифры
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В течение нескольких дней часть пользователей портала госуслуг столкнулись со сложностями при оформлении заграничных биометрических паспортов, около 20% из них не могли полноценно использовать эту услугу, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

«Минцифры и МВД провели расследование, чтобы установить причины нестабильной работы электронного сервиса по приему заявлений через Госуслуги. В настоящее время причина проблем установлена: это связано с функционированием информационной системы МВД», — сказал Качанов (цитата по ТАСС).

В ближайшее время на стороне МВД установят новую версию программного обеспечения и услуга по оформлению загранпаспортов снова будет доступна в обычном режиме, пообещал он. Будут приняты меры, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем, сообщил Качанов.

В СМИ о проблемах с получением загранпаспорта на сайте госуслуг информации не было.

Минцифры объяснило сбой при доступе к сайтам госструктур
Общество
Фото:Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Ранее, 10 марта, у пользователей с разными провайдерами связи возникли проблемы с доступом к сайтам Кремля, Государственной думы, правительства, Следственного комитета, различных министерств и ведомств. В тот день Роскомнадзор объявил, что вводит ограничительные меры против Twitter, замедляя скорость работы соцсети для пользователей из России, чтобы принудить компанию к соблюдению норм российского законодательства.

В Минцифрs заявили, что проблемы с доступом к сайтам государственных структур связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома». «По информации, полученной от «Ростелекома», временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter», — указали в ведомстве. Представитель «Ростелекома» в разговоре с РБК затруднился сказать, связан ли сбой с тем, что Роскомнадзор объявил о начале замедления скорости работы Twitter.

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Автор
Анастасия Батманова
загранпаспорт Госуслуги сбой
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