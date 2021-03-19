Власти нашли причину многодневного сбоя с загранпаспортами

По данным ведомства, с проблемой на портале госуслуг столкнулись около 20% пользователей, которые хотели оформить документ. Сбои связаны с работой информационной системы МВД и будут устранены в ближайшее время, сказали в Минцифры

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В течение нескольких дней часть пользователей портала госуслуг столкнулись со сложностями при оформлении заграничных биометрических паспортов, около 20% из них не могли полноценно использовать эту услугу, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

«Минцифры и МВД провели расследование, чтобы установить причины нестабильной работы электронного сервиса по приему заявлений через Госуслуги. В настоящее время причина проблем установлена: это связано с функционированием информационной системы МВД», — сказал Качанов (цитата по ТАСС).

В ближайшее время на стороне МВД установят новую версию программного обеспечения и услуга по оформлению загранпаспортов снова будет доступна в обычном режиме, пообещал он. Будут приняты меры, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем, сообщил Качанов.

В СМИ о проблемах с получением загранпаспорта на сайте госуслуг информации не было.