Один из самых популярных менеджеров паролей в мире сообщил о взломе
Менеджер паролей LastPass подвергся хакерской атаке, были похищены исходный код и закрытая техническая информация сервиса, внедрены дополнительные меры безопасности, сообщила компания.
«Две недели назад мы обнаружили необычную активность. <...> Неавторизованная сторона получила доступ к частям среды разработки LastPass через одну скомпрометированную учетную запись разработчика», — говорится в сообщении.
В LastPass заверили, что утечки паролей не произошло, взломщики не получили доступ к данным клиентов или зашифрованным хранилищам паролей. Компания указала, что пользователям не нужно менять пароли или предпринимать любые другие действия в связи с этим для защиты своих данных. Хакеры не получили доступа к мастер-паролям клиентов, поскольку LastPass его не хранит, подчеркнули в компании.
Last Pass — самая популярная в мире программа для управления паролями, указывает Bloomberg, ей пользуются более 33 млн пользователей. По данным портала о кибербезопасности Bleeping Computer, клиентами LastPass также считаются 100 тыс. компаний.
Риск, что хакеры смогут благодаря обретенному исходному коду получить доступ к паролям пользователей, маловероятен, уверены в специализирующейся на кибербезопасности компании Recorded Future, пишет Bloomberg.
По итогам 2019 года, самыми популярными паролями у россиян были «пароль», «йцукен» и «я», следовало из результатов исследования DeviceLock. В число наиболее употребляемых также вошли «любовь», «привет», «Наташа», «люблю», «Максим», «Андрей» и «солнышко». В том же году британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) призвал пользователей изменить пароли, если в качестве последних используются сочетания цифр 123456, указав, что таким образом свои данные защитили 23 млн жителей королевства.