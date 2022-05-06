Apple, Microsoft и Google внедрят беспарольную авторизацию до 2023 года

Пользователи смогут выбрать смартфон в качестве основного устройства аутентификации, после чего у них появится возможность заходить на сайты и в приложения путем биометрического сканирования или ввода PIN-кода на мобильном

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Американские технологические компании Apple, Microsoft и Google объявили, что в течение года внедрят на свои платформы единый стандарт беспарольной авторизации, в том числе на веб-сайтах. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте «альянса FIDO» — отраслевой ассоциации, занимающейся созданием стандартов аутентификации.

Из сообщения следует, что платформы компаний начнут поддерживать протокол беспарольной онлайн-аутентификации, разработанный FIDO и консорциумом World Wide Web. Так, пользователи смогут выбрать в качестве основного устройства аутентификации свой смартфон, после чего у них появится возможность входить в приложения, на сайты и в прочие цифровые сервисы путем биометрического сканирования или ввода PIN-кода мобильного устройства.

Безопасность такого процесса аутентификации обеспечит уникальный криптографический токен passkey, который передается между смартфоном и веб-сайтом. Такие ключи шифрования будут ассиметричными. Это означает, что если злоумышленники получат доступ к одной части токена в результате взлома сайта, никакой угрозы для пользователей не возникнет. «Этот новый подход защищает от фишинга, а вход в систему будет значительно более безопасным по сравнению с паролями и устаревшими многофакторными технологиями, такими как одноразовые коды доступа, отправляемые по SMS», — говорится в совместном заявлении.

В Apple, Microsoft и Google подчеркнули, что токен passkey будет легко перенести на другое устройство, в том числе из «облака» в случае потери смартфона. Возможность беспарольной авторизации должна появиться в Windows, macOS, iOS, Android, а также браузерах Chrome и Safari до конца 2023 года, уточнили в FIDO.

В августе прошлого года специалисты Аналитического центра НАФИ со ссылкой на проведенный опрос сообщили, что две трети владельцев смартфонов в России для защиты своих данных используют инструменты аутентификации, такие как пароли, графические ключи, распознавание по отпечатку пальца или по лицу. При этом наиболее популярным методом защиты данных является отпечаток пальца, его используют 38% россиян. Чуть меньше предпочитают пароль или код — 32% пользователей телефонов.

Вид блокировки, которую используют владельцы телефонов, часто зависит от модели телефона и его операционной системы, указывали в НАФИ. Так, среди пользователей iPhone больше тех, кто защищает свои данные аутентификацией при разблокировке: ее используют 88% покупателей Apple, в то время как среди владельцев устройств на Android дополнительную защиту с паролем, отпечатком пальцев, распознаванием по лицу или с графическим ключом выбирают 62%.

Читайте на РБК Pro Pro Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Инструкции Pro Как устроить бардак в финансах компании — восемь вредных привычек Как устроить бардак в финансах компании — восемь вредных привычек Инструкции Pro Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Инструкции Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи Pro 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить Статьи Pro Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности Инструкции Pro Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Инструкции Pro Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов Инструкции