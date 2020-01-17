«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

Многие граждане не стремятся придумать сложный пароль и рискуют важной информацией

Фото: Damian Dovarganes / AP

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.

Эти три слова были в тройке самых популярных и в прошлом году. В топ-10 ситуация в целом также не меняется год от года. В число самых популярных вошли слова «любовь», «привет», «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко».

Ситуация в России мало отличается от того, что происходит в других странах. Например, в компании NordPass, которая изучала ситуацию во всем мире, выяснили, что в тройку самых популярных паролей, входит, например, qwerty (то же самой, что и йцукен, но в латинской раскладке клавиатуры).

Аналогично популярны в мире слова password (пароль) или iloveyou (я люблю тебя).

Как рассказал «Известиям» технический директор DeviceLock Ашот Оганесян, опасность самых популярных паролей заключается в том, что при их помощи мошенники могут не только легко взламывать чужую электронную почту, но и обнаруживать в них письма с оповещениями о регистрациях в различных сервисах, в том числе и с данными платежных карт.

При этом, как отмечали специалисты NordPass, пользователи зачастую считают, что им не надо ничего скрывать, а потому и придумывают простые пароли. При этом они рискуют лишиться сохраненных фотографий и записей, восстановить которые будет очень сложно.