В Великобритании назвали самые уязвимые пароли

Национальный центр кибербезопасности Великобритании провел исследование и опубликовал список из 100 тыс. самых уязвимых паролей, которые используются пользователями страны для защиты своих данных в интернете.

Самым ненадежным паролем стала комбинация 123456. Для защиты своих данных в сети ее используют 23 млн британцев, подсчитали специалисты. Немного реже встречается комбинация 123456789, достаточно надежным паролем ее считают 7,7 млн пользователей. Комбинация qwerty разместилась на третьем месте, ее используют 3,8 млн пользователей. На четвертом месте слово password (пароль) — 3,6 млн пользователей. Замыкает пятерку лидеров комбинация из семи единиц — 1111111 (3,1 млн).

Помимо этого, в качестве пароля пользователи часто выбирают:

Мужские и женские имена. Самые распространенные — Эшли, Майкл, Даниэль, Джессика и Чарли

Название футбольных команд. Пятерка лидеров — «Ливерпуль»,

«Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» (Manutd) и «Эвертон»

Имена музыкальных исполнителей или название музыкальных групп — лидируют blink182, 50cent, Эминем, Metallica и Slipknot.

Имена выдуманных персонажей, кино- и литературных героев, таких как Супермен, Наруто, Тигра, покемон и Бэтмен и пр.

Для того, чтобы определить самые слабые пароли, специалисты центра провели анализ публичных баз данных, где содержались данные об использованных хакерами при взломе чужих учетных записей паролях.