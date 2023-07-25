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Война санкций ,  
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Госдума поддержала запрет регистрации на сайтах по иностранной почте

Госдума поддержала запрет регистрации на российских сайтах по иностранной почте
Сюжет
Война санкций
Госдума приняла поправки, которые запрещают регистрироваться на российских сайтах на адрес иностранной почты. Теперь зарегистрироваться на сайтах можно будет только с помощью российского телефона, «Госуслуг» и биометрии
Фото: fizkes / Shutterstock
Фото: fizkes / Shutterstock

Госдума приняла поправки о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов, следует из данных по законопроекту на сайте нижней палаты.

Поправки к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи» были предложены депутатом Антоном Горелкиным. Нововведения касаются правил регистрации пользователей на сайтах в тех случаях, где нужно регистрироваться.

Законом предусмотрено четыре легальных способа регистрации:

  • по номеру телефона российского оператора;
  • через портал «Госуслуги»;
  • через Единую биометрическую систему;
  • через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российская компания.

«Иной информсистемой» будут считаться российские сервисы, такие как «ВКонтакте», либо почта российских сервисов, например Mail.ru, пояснил «Ведомостям» глава комитета Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что регистрация с помощью почтовых адресов зарубежных сервисов будет запрещена. Инициативу уже обсудили с бизнесом, заверил депутат, но не пояснил, с какими конкретно компаниями.

В то же время законопроект не предусматривает наказание для владельцев сайтов, которые не обеспечат выполнение закона. «Меры ответственности действительно не прописаны, это случится позже, после оценки правоприменительной практики», — отмечал Горелкин. В тексте поправок не уточняется, подпадают ли под ограничения только сайты из реестра новостных агрегаторов (VK, агрегаторы новостей «Дзен» и «Рамблер») либо сайты из реестра распространения информации (ОРИ, включает соцсети и мессенджеры). В коллегии адвокатов Pen & Paper пояснили газете, что поправки коснутся любых владельцев сайтов, которые проводят авторизацию пользователя.

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В апреле прошлого года Минцифры составило список социальных сетей, мессенджеров, сервисов и программ, которыми россияне смогут пользоваться вместо зарубежных аналогов. Рекомендованный список разделен на 15 категорий. Вместо почтовых сервисов Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo! Mail, ProtonMail министерство рекомендовало пользоваться «Почта Mail.ru», «Мой Офис Почта», «Яндекс.Почта», Tegu.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
электронная почта Госдума поправки иностранцы
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