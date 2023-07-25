Госдума поддержала запрет регистрации на сайтах по иностранной почте

Госдума приняла поправки, которые запрещают регистрироваться на российских сайтах на адрес иностранной почты. Теперь зарегистрироваться на сайтах можно будет только с помощью российского телефона, «Госуслуг» и биометрии

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Госдума приняла поправки о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов, следует из данных по законопроекту на сайте нижней палаты.

Поправки к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи» были предложены депутатом Антоном Горелкиным. Нововведения касаются правил регистрации пользователей на сайтах в тех случаях, где нужно регистрироваться.

Законом предусмотрено четыре легальных способа регистрации:

по номеру телефона российского оператора;

через портал «Госуслуги»;

через Единую биометрическую систему;

через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российская компания.

«Иной информсистемой» будут считаться российские сервисы, такие как «ВКонтакте», либо почта российских сервисов, например Mail.ru, пояснил «Ведомостям» глава комитета Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что регистрация с помощью почтовых адресов зарубежных сервисов будет запрещена. Инициативу уже обсудили с бизнесом, заверил депутат, но не пояснил, с какими конкретно компаниями.

В то же время законопроект не предусматривает наказание для владельцев сайтов, которые не обеспечат выполнение закона. «Меры ответственности действительно не прописаны, это случится позже, после оценки правоприменительной практики», — отмечал Горелкин. В тексте поправок не уточняется, подпадают ли под ограничения только сайты из реестра новостных агрегаторов (VK, агрегаторы новостей «Дзен» и «Рамблер») либо сайты из реестра распространения информации (ОРИ, включает соцсети и мессенджеры). В коллегии адвокатов Pen & Paper пояснили газете, что поправки коснутся любых владельцев сайтов, которые проводят авторизацию пользователя.