Госдума рассмотрит запрет регистрации на сайтах по иностранной почте

Власти хотят запретить регистрироваться на российских сайтах по иностранным почтовым адресам. Эксперты предположили, что так депутаты намерены бороться с анонимными комментариями на отечественных ресурсах под угрозой блокировки

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Регистрация на российских сайтах с использованием зарубежных почтовых сервисов будет запрещено, следует из проекта поправок, подготовленных депутатом Госдумы Антоном Горелкиным («Единая Россия»). Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Поправки предложены к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», уточняющим требования к владельцу новостного агрегатора. Профильный комитет Думы выдал проекту положительное заключение, поправки рассмотрят во втором чтении 25 июля. Если его примут, законопроект вступит в силу с 1 декабря.

Нововведения касаются правил регистрации пользователей на сайтах в тех случаях, если там есть возможность регистрации. Документ называет четыре легальных способа регистрации: по номеру телефона российского оператора, через портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему, либо с использованием «иной информационной системы», которая обеспечивает авторизацию пользователей сайтов и владельцем которой является гражданин России, не имеющий гражданства другой страны, или российское юридическое лицо с иностранным владением менее 50%.

«Иной информсистемой» будут считаться российские сервисы, такие как «ВКонтакте», либо почта российских сервисов, например, Mail.ru, пояснил «Ведомостям» глава комитета Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что регистрация с помощью электронных почтовых адресов зарубежных сервисов будет запрещена. Инициативу уже обсудили с бизнесом, заверил депутат, но не пояснил, с какими конкретно компаниями.

Законопроект не предусматривает наказание для владельцев сайтов, которые не обеспечат выполнение закона. «Меры ответственности действительно не прописаны, это случится позже, после оценки правоприменительной практики», — прокомментировал Горелкин.

Кроме того, в тексте поправок не уточняется, подпадают ли под ограничения только сайты из реестра новостных агрегаторов (VK, агрегаторы новостей «Дзен» и «Рамблер») либо сайты из реестра распространения информации (ОРИ, включает соцсети и мессенджеры). В коллегии адвокатов Pen & Paper пояснили газете, что поправки коснутся любых владельцев сайтов, которые проводят авторизацию пользователя.

Из поправок не ясно, возникает ли обязанность идентификации пользователя, если авторизация добровольна и, например, предлагается для получения новостной рассылки или сохранения личной истории поиска, указал адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper Виктор Рыков. Он предположил, что в таких случаях требование от пользователя предоставить номер телефона или доступ учетной записи на «Госуслугах» могут счесть излишним с точки зрения обработки персональных данных. Он счел, что обязательность идентификации следует проводить по целям авторизации.

Если проект поправок примут, то реестр информационных агрегаторов будет расширяться, а власти могут попытаться прекратить появление анонимных комментариев в интернете на российских платформах под угрозой их блокировки, предположил в фирме «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Другой инициативой Горелкина стало предложение блокировать сайты за советы по информацию о способах обхода установленных блокировок сайтов, доступ к которым ограничен на территории России. Депутат подчеркивал, что речь не идет о запрете VPN-сервисов.