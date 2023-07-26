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Samsung представил новые модели складных смартфонов

Samsung представил складные смартфоны Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip 5
Samsung представил свои новые складные смартфоны Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip 5. Несмотря на отсутствие официальных поставок, в российских сетях новинки начнут продаваться в ближайшие дни, младшая модель будет стоить 110 тыс. руб.

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В среду, 26 июля, южнокорейский производитель Samsung представил свои новые складные смартфоны — Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip 5 (презентация транслировалась онлайн).

У так называемой «раскладушки» Galaxy Flip 5 поменялся дизайн по сравнению с предыдущей моделью — в 3,78 раза увеличился внешний дисплей, теперь он занимает практически всю площадь «крышки». Задние камеры оснащены технологией искусственного интеллекта, которая, как заявляет производитель, сделает фотографии и видео более четкими. Основной экран стал более прочным, улучшена конструкция шарнира, который позволяет устройству складываться.

Размер внешнего экрана равен 3,4 дюйма, основного — 6,7 дюйма. Разрешение селфи-камеры составляет 10 Мп, двух основных — по 12 Мп. Мощность аккумулятора составляет 3700 мАч. Аппарат поддерживает одну нано сим-карту и одну электронную (eSIM).

Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Fold5

Galaxy Fold 5 также оснащен новым шарниром. Корпус стал более тонким. Устройство оснащено более ярким, чем у предыдущих моделей, дисплеем диагональю 7,6 дюймов с иммерсивным эффектом и внешним на 6,2 дюйма.

Разрешение внешней камеры составляет 10 Мп. Основные камеры: подэкранная на 4 Мп, двойная ультра-широкая на 12 Мп, тройная — ультра-широкая на 12 Мп, широкоугольная на 50 Мп и телевик на 10 Мп. Емкость аккумулятора — 4400 мАч. В модели может использоваться до двух нано сим-карт и одна электронная (eSIM).

Фото:Samsung Фото:Samsung Фото:Samsung Фото:Samsung Фото:Samsung

Galaxy Fold сгибается и может трансформироваться в планшет, первую подобную модель Samsung представил в феврале 2019 года, это было первое устройство подобного класса в мире. С тех пор аналогичные смартфоны представили еще несколько производителей, в том числе Motorola, OPPO и Vivo. В мае складывающийся смартфон представил Google — модель Pixel Fold.

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Также Samsung на презентации показал новую серию часов Galaxy Watch 6 и планшет Samsung Tab S9.

Фото:Samsung Фото:Samsung Фото:Samsung Фото:Samsung Фото:Samsung

Как Samsung теряет российский рынок

Samsung сохраняет позицию лидера на мировом рынке смартфонов, хотя последние несколько лет в четвертом квартале традиционно уступают это место американской Apple, которая обычно презентует новые iPhone в конце третьего квартала (пик их продаж приходится на предновогодние праздники).

На российском рынке Samsung потерял позицию лидера и сейчас занимает третье место по объемам продаж в штуках и вторую — в деньгах, говорит представитель «М.Видео-Эльдорадо». По оценке МТС, за шесть месяцев этого года всего в стране было продано 13 млн смартфонов (на 17% больше, чем за тот же период прошлого года) на 275,7 млрд руб. (-2%) По данным «М.Видео-Эльдорадо», более 70% рынка в штуках приходилось на китайских производителей (годом ранее — около 55%).

В 2022 году Samsung, Apple и ряд др. производителей смартфонов прекратили прямые поставки своей продукции в Россию. Теперь она доступна по схеме параллельного импорта, то есть ввоза без разрешения правообладателя. Гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов отметил, что российский рынок смартфонов адаптировался к новым условиям. «На протяжении прошлого года ретейлеры искали новые логистические цепочки, наблюдался дефицит некоторых моделей смартфонов. Однако довольно в сжатые сроки нам удалось переломить ситуацию и не только восстановить ассортимент, но и значительно расширить его», — указал Губанов, отметив, что сейчас многие новинки появляются в России одновременно со всем миром или даже раньше. Лидером рынка, по его словам, является бренд Xiaomi (28% в штуках), за ним следует Realme (14%) и Samsung (12%). В общем объеме продаж на южнокорейский бренд приходилось 17%. Для сравнения, в первом полугодии прошлого года Samsung занимал 26% в штуках и 24% в деньгах.

При этом Губанов отметил, что во втором квартале Samsung уступил третье место в России бренду Tecno. Он прогнозирует дальнейшее снижение доли этого производителя.

По данным МТС, в первом полугодии этого в России было продано 26,7 тыс. складных и гибких смартфонов на общую сумму 2,6 млрд руб, что выше показателя прошлого года на 6% и 14%, соответственно.

По словам представителя «М.Видео-Эльдорадо», складные модели «перерастают статус нишевых девайсов», спрос на них только у этого ретейлера вырос в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, а средний чек снизился на четверть. «Позитивному тренду способствует развитие ассортимента, растущая доступность форм-фактора и зрелость технологий. Производители предлагают нестандартные девайсы с двумя вариантами складных механизмов, которые позволяют расширить площадь экрана для потребления контента и работы, дают новый пользовательский опыт и многозадачность, а также выступают имиджевым устройством для тех, кому важна оригинальность или интересны новые технологии», — отметил он. У Samsung в этом году порядка 55% штучных продаж пришлось на компактные «раскладушки» и 45% на модели с более крупным внутренним и внешним экраном с диагональю до 7,6 дюймов. Самыми продаваемыми моделями были Samsung Galaxy Z Flip4 (256 Гб) и Galaxy Z Fold4 (256 Гб).

Предзаказ на новинки в России открылся 26 июля днем, новинки появятся в продаже в ближайшие дни. Стоимость Samsung Galaxy Flip 5 в России будет начинаться от 109,99 тыс. руб., а Samsung Galaxy Fold 5 — от 189,99 тыс. руб.

Flip 5 будет доступна в двух вариантах встроенной памяти (256 Гб и 512 Гб) и четырех цветах; Fold 5 — в трех вариантах памяти (256 Гб, 512 Гб и 1 Тб) и трех цветах.

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Анна Балашова Анна Балашова
Samsung новые смартфоны параллельный импорт Galaxy
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