Samsung показала новые флагманские смартфоны Galaxy

В среду, 20 февраля, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новые смартфоны линейки Galaxy. передает корреспондент РБК. Презентация проходила в Сан-Франциско.
Первая и главная новинка Samsung — Galaxy Fold. Смартфон сгибается и может трансформироваться в планшет. Как отметил президент и главный исполнительный директор Samsung Донг Джин Ко во время презентации, выпуск модели Galaxy Fold доказывает, что развитие смартфонов еще не закончено, а инновации в этой сфере возможны.
Технологию, позволяющую создать подобное устройство, компания демонстрировала в ноябре на конференции для разработчиков Samsung Development Conference. Устройство имело два экрана — небольшой внешний, который виден пользователю в сложенном состоянии, и основной — раскладывающийся. В разложенном состоянии экран представляет единую поверхность. Для совершения вызовов и ответа на текстовые сообщения можно использовать сенсорный экран на фронтальной панели телефона, а когда требуется одновременная работа с несколькими приложениями или необходимо увеличить изображение (для просмотра презентаций, электронных журналов, фильмов или контента дополненной реальности) — можно раскрыть устройство и получить планшет. При этом устройство позволяет держать открытыми до трех активных приложений одновременно для работы, для игр или публикации контента.
Galaxy Fold оснащен первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display с диагональю 7,3 дюйма. У него 12 Гб оперативной и 256 Гб, 512 Гб или 1 Тб встроенной памяти в разных комплектациях. Устройство оснащено шестью камерами: одной фронтальной на обложке устройства при сложенном виде, тремя основными камерами и двумя фронтальными камерами в телефоне в разложенном виде. Их разрешение варьируется от 8 до 16 Мп.