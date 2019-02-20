Samsung показала новые флагманские смартфоны Galaxy

Также компания представила три новых смартфона семейства Galaxy: S10, S10+ и S10e.

Как отмечается в поступившем в РБК сообщении Samsung, Galaxy S10+ — самая большая в линейке модель с экраном диагональю 6,4 дюйма. Это устройство можно приобрести с объемом встроенной памяти 1 Тб.

Диагональ экрана Galaxy S10 составляет 6,1 дюйма, Galaxy S10e — 5,8 дюйма. Экран последней модели плоский, без загнутых краев.

S10 и S10+ оснащены тремя основными камерами — обычной, широкоугольной и с объективом для увеличения объектов. S10+ обладает двумя фронтальными камерами разрешением 10 Мп. У S10e на задней панели будут две камеры.

Модель S10+ обладает самой большой емкостью батареи — 4100 мА·ч. У S10 запас равен 3400 мА·ч. Как пообещал производитель, оптимизация с использованием искусственного интеллекта позволит устройствам работать в течение 24 ч. Главной особенностью новых батарей является возможность передавать заряд другому устройству, если последнее оснащено технологией беспроводной зарядки.

В том числе Samsung представил смартфон S10 с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). Это новый стандарт, первые подобные сети были запущены в Южной Корее, США и еще нескольких странах. Ранее несколько производителей представили смартфоны с поддержкой 5G, в частности китайский Xiaomi.

В России продажи новых Galaxy S начнутся 8 марта. Стоимость Galaxy S10 составит от 68,99 тыс. руб., Galaxy S10+ — от 76,99 тыс. руб., Galaxy S10e — от 56,99 тыс. руб.

Galaxy Fold будет доступен для предзаказа в России на сайте Samsung во втором квартале 2019 года. Стоимость пока не объявлена, в США она составит $1,98 тыс. (130 тыс. руб. по текущему курсу).

Борьба за лидерство

После презентации новых смартфонов инвесторы компании будут рассчитывать на исправление ее финансового положения, писало агентство Bloomberg. Прошлый год был непростым для Samsung Electronics. Ее выручка за 2018 год составила 243,77 трлн вон ($218,3 млрд), что на 1,6% выше результата 2017 года. В четвертом квартале выручка компании снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, а чистая прибыль упала почти на 30%. Это произошло в том числе из-за снижения показателей подразделения, выпускающего мобильные устройства. Несмотря на традиционный сезонный спрос, в четвертом квартале продажи смартфонов Samsung упали. В компании объясняли это отсутствием новых флагманских моделей.

По данным исследовательской компании IDC, несмотря на снижение количества отгруженных в магазины устройств Samsung в 2018 году на 8%, компания сохраняла позицию лидера на мировом рынке смартфонов с долей 20,8%.

Однако по количеству проданных устройств в России Samsung уступил первенство. По оценке одного из крупных ретейлеров, он занимал 18,6% рынка по количеству проданных устройств, а китайский Huawei (с учетом бренда Honor) — 19,1%. В денежном выражении на Samsung приходилось 25,3% российского рынка. По этому показателю компания традиционно уступает Apple, чья доля по итогам прошлого года составила 32,9%.

По данным МТС, всего в 2018 году в России было продано более 30 млн смартфонов на 469 млрд руб. Средняя цена смартфона выросла на 20% и составила 15,2 тыс. руб.