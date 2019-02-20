Samsung показала новые флагманские смартфоны Galaxy

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,76 -0,52 EUR Бирж. 74,58 -0,41 Brent 66,30 0,02% USD Нал. EUR Нал. USD ЦБ 65,86 -0,35 EUR ЦБ 74,68 -0,13 EUR/USD 1,1342 0,0031 BTC/USD Бирж. 3 991,40 14,40 IMOEX 2 487,82 1,19% RTSI 1 194,40 1,77% DJIA 25 963,48 0,28% Nasdaq 7 492,40 0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $11 (+23,18%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+8,17%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Ford $11 (+23,18%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+8,17%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 65,86 (-0,35) Quote, 20 фев, 14:22
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 74,68 (-0,13) Quote, 20 фев, 14:22
Основателя Baring Vostok Калви перевели в общую восьмиместную камеру Общество, 20 фев, 23:58 СК назвал причину смерти спортсмена из Орла в уличной драке в Москве Общество, 20 фев, 23:49 Какие новинки показала компания Samsung. Фотогалерея Технологии и медиа, 20 фев, 23:08  Лига чемпионов по футболу. «Атлетико» — «Ювентус». Онлайн Спорт, 20 фев, 23:00 Samsung показала новые флагманские смартфоны Galaxy Технологии и медиа, 20 фев, 22:46 Посольство России в Британии не исключило смерти Скрипалей Политика, 20 фев, 22:30 ЦСКА четвертый раз за пять лет выиграл регулярный чемпионат КХЛ Спорт, 20 фев, 22:27 Боюсь рисковать: как открыть агентство бренд-коммуникаций РБК и «Билайн» Бизнес, 20 фев, 22:20 Samsung представила гнущийся смартфон Технологии и медиа, 20 фев, 22:18 CNN узнал о завершении расследования Мюллером «рашагейта» через неделю Политика, 20 фев, 22:15 Почему российский рынок акций перешел к росту после двух дней снижения Quote, 20 фев, 22:11 ОАК подала иск к летному отряду «Россия» из-за VIP-салонов для трех Як-40 Общество, 20 фев, 22:08 Презентация новых Samsung Galaxy: видеотрансляция Стиль, 20 фев, 22:02 Порошенко с трибуны ООН заявил о возможности войны с Россией Политика, 20 фев, 21:56
Технологии и медиа ,  
0 
Samsung показала новые флагманские смартфоны Galaxy
Производитель смартфонов Samsung провел презентацию новых смартфонов в Сан-Франциско. Компания показала три новые модели Galaxy, а также сгибающийся смартфон Galaxy Fold
Фото: Пресс-служба Samsung

В среду, 20 февраля, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новые смартфоны линейки Galaxy. передает корреспондент РБК. Презентация проходила в Сан-Франциско.

Первая и главная новинка Samsung — Galaxy Fold. Смартфон сгибается и может трансформироваться в планшет. Как отметил президент и главный исполнительный директор Samsung Донг Джин Ко во время презентации, выпуск модели Galaxy Fold доказывает, что развитие смартфонов еще не закончено, а инновации в этой сфере возможны.

Технологию, позволяющую создать подобное устройство, компания демонстрировала в ноябре на конференции для разработчиков Samsung Development Conference. Устройство имело два экрана — небольшой внешний, который виден пользователю в сложенном состоянии, и основной — раскладывающийся. В разложенном состоянии экран представляет единую поверхность. Для совершения вызовов и ответа на текстовые сообщения можно использовать сенсорный экран на фронтальной панели телефона, а когда требуется одновременная работа с несколькими приложениями или необходимо увеличить изображение (для просмотра презентаций, электронных журналов, фильмов или контента дополненной реальности) — можно раскрыть устройство и получить планшет. При этом устройство позволяет держать открытыми до трех активных приложений одновременно для работы, для игр или публикации контента.

Galaxy Fold оснащен первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display с диагональю 7,3 дюйма. У него 12 Гб оперативной и 256 Гб, 512 Гб или 1 Тб встроенной памяти в разных комплектациях. Устройство оснащено шестью камерами: одной фронтальной на обложке устройства при сложенном виде, тремя основными камерами и двумя фронтальными камерами в телефоне в разложенном виде. Их разрешение варьируется от 8 до 16 Мп.

Фотогалерея 
Какие новинки показала компания Samsung. Фотогалерея

Также компания представила три новых смартфона семейства Galaxy: S10, S10+ и S10e.

Как отмечается в поступившем в РБК сообщении Samsung, Galaxy S10+ — самая большая в линейке модель с экраном диагональю 6,4 дюйма. Это устройство можно приобрести с объемом встроенной памяти 1 Тб.

Диагональ экрана Galaxy S10 составляет 6,1 дюйма, Galaxy S10e — 5,8 дюйма. Экран последней модели плоский, без загнутых краев.

S10 и S10+ оснащены тремя основными камерами — обычной, широкоугольной и с объективом для увеличения объектов. S10+ обладает двумя фронтальными камерами разрешением 10 Мп. У S10e на задней панели будут две камеры.

Модель S10+ обладает самой большой емкостью батареи — 4100 мА·ч. У S10 запас равен 3400 мА·ч. Как пообещал производитель, оптимизация с использованием искусственного интеллекта позволит устройствам работать в течение 24 ч. Главной особенностью новых батарей является возможность передавать заряд другому устройству, если последнее оснащено технологией беспроводной зарядки.

В том числе Samsung представил смартфон S10 с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). Это новый стандарт, первые подобные сети были запущены в Южной Корее, США и еще нескольких странах. Ранее несколько производителей представили смартфоны с поддержкой 5G, в частности китайский Xiaomi.

В России продажи новых Galaxy S начнутся 8 марта. Стоимость Galaxy S10 составит от 68,99 тыс. руб., Galaxy S10+ — от 76,99 тыс. руб., Galaxy S10e — от 56,99 тыс. руб.

Galaxy Fold будет доступен для предзаказа в России на сайте Samsung во втором квартале 2019 года. Стоимость пока не объявлена, в США она составит $1,98 тыс. (130 тыс. руб. по текущему курсу).

Борьба за лидерство

После презентации новых смартфонов инвесторы компании будут рассчитывать на исправление ее финансового положения, писало агентство Bloomberg. Прошлый год был непростым для Samsung Electronics. Ее выручка за 2018 год составила 243,77 трлн вон ($218,3 млрд), что на 1,6% выше результата 2017 года. В четвертом квартале выручка компании снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, а чистая прибыль упала почти на 30%. Это произошло в том числе из-за снижения показателей подразделения, выпускающего мобильные устройства. Несмотря на традиционный сезонный спрос, в четвертом квартале продажи смартфонов Samsung упали. В компании объясняли это отсутствием новых флагманских моделей.

По данным исследовательской компании IDC, несмотря на снижение количества отгруженных в магазины устройств Samsung в 2018 году на 8%, компания сохраняла позицию лидера на мировом рынке смартфонов с долей 20,8%.

Однако по количеству проданных устройств в России Samsung уступил первенство. По оценке одного из крупных ретейлеров, он занимал 18,6% рынка по количеству проданных устройств, а китайский Huawei (с учетом бренда Honor) — 19,1%. В денежном выражении на Samsung приходилось 25,3% российского рынка. По этому показателю компания традиционно уступает Apple, чья доля по итогам прошлого года составила 32,9%.

По данным МТС, всего в 2018 году в России было продано более 30 млн смартфонов на 469 млрд руб. Средняя цена смартфона выросла на 20% и составила 15,2 тыс. руб.

Автор: Евгения Баленко, Данила Мельников
Теги: Samsung, Samsung Galaxy, новые смартфоны, складной смартфон
Материалы по теме
ФАС возбудила дело из-за цен на смартфоны и планшеты Samsung
Технологии и медиа
Samsung отчиталась о падении квартальной прибыли на 30%
Бизнес
Huawei обогнала Samsung и Apple на рынке смартфонов в России
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter