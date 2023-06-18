Дистрибьюторы оценили возможный запрет на параллельный импорт Samsung

Сейчас на российском рынке появляются аналоги, поэтому список товаров, разрешенных для параллельного импорта может быть сокращен, в том числе устройства Samsung: потребители переориентировались на китайские бренды

Управляющий партнер группы компаний «F+ tech | Марвел» Алексей Мельников считает необходимым сократить перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, при этом решение нужно принимать взвешенно. Об этом он сказал РБК, комментируя возможный запрет на ввоз смартфонов Samsung.

«Перечень параллельного импорта в том формате, в котором он существовал, свое дело уже сделал», — считает он.

Если год назад нужно было «сохранить потребительский рынок, удержать цены, снизить обеспокоенность из-за возможного дефицита», то сейчас ситуация уже иная, пояснил Мельников. «Есть много брендов из Азии и даже Европы и Америки, продолжающих с нами работать официально», — отметил он.

Поэтому список для параллельного импорта следует сократить, однако это должно быть обдуманное решение: исключать из перечня нужно «тех, кого действительно уже возможно заменить», — например, среди производителей смартфонов китайские компании более чем конкурентоспособны, считает собеседник РБК.

«Исключение ряда брендов поможет им определиться, хотят они все-таки работать в России или нет, это как раз напрямую касается того же Samsung. Такая мера в том числе позволяет повысить сбор НДС, так как товары ввозятся из стран ЕАЭС, а значит, налоги платятся в бюджет тех стран, а также защищает российского потребителя, обеспечивая как доступ к современным технологиям, так и гарантию, сервисную поддержку и т.д.», — заключил он.

Представитель МТС считает, что возможный запрет на параллельный импорт телефонов Samsung не окажет значительного влияния на российский рынок смартфонов, поскольку за последний год потребители переориентировались на китайские бренды. «Доля продаж южнокорейского бренда продолжает сокращаться — например, за последний год она снизилось более чем в два раза». — пояснил собеседник РБК. Однако запрет может привести к росту бесконтрольного серого импорта, не исключил он.

Представители «Мегафона» и «М.Видео-Эльдорадо» отказались от комментариев.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев не исключил запрета на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG из-за наличия китайских аналогов. «Отдельно: iPhone не обсуждаем запрет», — заявил при этом Шадаев.

Samsung, LG и Apple приостановили поставки своей продукции в России весной 2022 года. При этом смартфоны LG перестала выпускать в 2021 году.