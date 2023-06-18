Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
СДПГ призвала убрать нацистских орлов с административных зданий Общество, 02:23
Взрывы раздались в Кривом Роге Политика, 02:21
Дистрибьюторы оценили возможный запрет на параллельный импорт Samsung Экономика, 01:56
Лавров заявил о поддержке подхода КНР по решению конфликта на Украине Политика, 01:17
Кремль назвал необходимыми переговоры в сфере контроля над вооружениями Политика, 01:02
Путин и Рамафоза подвели итоги переговоров по украинскому кризису Политика, 00:37
В Берлине обнаружили туннель для побега из ГДР в ФРГ Общество, 00:17
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Последний шанс Модрича. Главные интриги финала Лиги наций Спорт, 00:00
В Кремле заявили о «фактически войне» между Москвой и Западом Политика, 17 июн, 23:54
Посол Украины отверг причастность Киева к взрыву на «Северных потоках» Политика, 17 июн, 23:30
Глава АвтоВАЗ назвал среднюю цену кроссовера Lada X-Cross 5 Бизнес, 17 июн, 22:59
Песков заявил, что одна из задач военной операции «во многом выполнена» Политика, 17 июн, 22:58
При обстреле запорожского села ВСУ погибли два человека Политика, 17 июн, 22:47
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 17 июн, 22:42
Война санкций ,  
0 

Дистрибьюторы оценили возможный запрет на параллельный импорт Samsung

Дистрибьюторы о запрете импорта Samsung: потребители переориентировались на товары из КНР
Сейчас на российском рынке появляются аналоги, поэтому список товаров, разрешенных для параллельного импорта может быть сокращен, в том числе устройства Samsung: потребители переориентировались на китайские бренды

Управляющий партнер группы компаний «F+ tech | Марвел» Алексей Мельников считает необходимым сократить перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, при этом решение нужно принимать взвешенно. Об этом он сказал РБК, комментируя возможный запрет на ввоз смартфонов Samsung.

«Перечень параллельного импорта в том формате, в котором он существовал, свое дело уже сделал», — считает он.

Если год назад нужно было «сохранить потребительский рынок, удержать цены, снизить обеспокоенность из-за возможного дефицита», то сейчас ситуация уже иная, пояснил Мельников. «Есть много брендов из Азии и даже Европы и Америки, продолжающих с нами работать официально», — отметил он.

Поэтому список для параллельного импорта следует сократить, однако это должно быть обдуманное решение: исключать из перечня нужно «тех, кого действительно уже возможно заменить», — например, среди производителей смартфонов китайские компании более чем конкурентоспособны, считает собеседник РБК.

«Исключение ряда брендов поможет им определиться, хотят они все-таки работать в России или нет, это как раз напрямую касается того же Samsung. Такая мера в том числе позволяет повысить сбор НДС, так как товары ввозятся из стран ЕАЭС, а значит, налоги платятся в бюджет тех стран, а также защищает российского потребителя, обеспечивая как доступ к современным технологиям, так и гарантию, сервисную поддержку и т.д.», — заключил он.

Представитель МТС считает, что возможный запрет на параллельный импорт телефонов Samsung не окажет значительного влияния на российский рынок смартфонов, поскольку за последний год потребители переориентировались на китайские бренды. «Доля продаж южнокорейского бренда продолжает сокращаться — например, за последний год она снизилось более чем в два раза». — пояснил собеседник РБК. Однако запрет может привести к росту бесконтрольного серого импорта, не исключил он.

Читайте на РБК Pro
«Это прецедентное дело». Чем обернется иск SEC против Binance и Coinbase
Ликвидность на годы: в какие московские офисы выгодно инвестировать
Бизнес платит дважды: что происходит с природоохранными платежами
Как конкуренты вытесняют вас с рынка. Разбираем четыре вида демпинга

Представители «Мегафона» и «М.Видео-Эльдорадо» отказались от комментариев.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев не исключил запрета на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG из-за наличия китайских аналогов. «Отдельно: iPhone не обсуждаем запрет», — заявил при этом Шадаев.

Samsung, LG и Apple приостановили поставки своей продукции в России весной 2022 года. При этом смартфоны LG перестала выпускать в 2021 году.

Указ, разрешающий в России параллельный импорт, президент Владимир Путин подписал год назад. Бизнес был освобожден от ответственности за ввоз товаров без разрешения правообладателя согласно перечню правительства. Он был опубликован еще раньше, в мае 2022 года, и техника Samsung и Apple была в этом списке. Впоследствии список обновлялся.

В конце мая глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в целом перечень сократился. По его словам, раньше в нем было 1,3 тыс. позиций, теперь же их около 300.

Авторы
Теги
Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Елена Чернышова
Samsung параллельный импорт Россия
Материалы по теме
Минпромторг сообщил о планах сократить список параллельного импорта
Экономика
Бизнес оценил идею распространить параллельный импорт на все товары
Экономика
Мантуров заявил о плане продлить параллельный импорт еще на год
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter