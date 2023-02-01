Samsung представил новую линейку смартфонов и ноутбуков Galaxy

Компания Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S23, старшая модель которой оснащена сенсором с разрешением 200 мегапикселей. Это третий смартфон в мире с подобным сенсором. Также вендор показал сгибающиеся ноутбуки

Фото: Samsung

Южнокорейская компания Samsung на презентации Galaxy Unpacked представила новую линейку смартфонов Galaxy S23, а также ноутбуки Galaxy Book 3.

Младшая модель линейки смартфонов получила дисплей 6,1 дюйма с разрешением 1080 пикселей. У S23+ экран 6,6 дюйма с почти теми же характеристиками, у старшей модели — S23 Ultra — 6,8 дюйма и разрешение 1440 пикселей.

Galaxy S23 имеет фронтальную камеру на 10 мегапикселей и основную камеру с тремя модулями: основным с разрешением 50 мегапикселей, сверхширокоугольным на 12 мегапикселей и третьим на 10 мегапикселей.

Основное нововведение этой линейки — 200-мегапиксельный сенсор высокого разрешения, который получила модель S23 Ultra. В феврале 2022 года Samsung показывал предыдущую модель Ultra с сенсором на 108 мегапикселей. Чем больше разрешение у этих сенсоров, тем больше света они улавливают, а значит, устройство снимает более яркие и детализированные изображения. Ранее, в начале октября прошлого года, китайская Xiaomi также представила смартфон с сенсором в основной камере на 200 мегапикселей — Xiaomi 12T Pro. Первым в мире смартфоном с подобной камерой считается Moto X30 Pro от Motorola (принадлежит китайской Lenovo), его презентация прошла в августе 2022-го.

Samsung Galaxy S23 Ultra (Фото: Samsung)

S23 Ultra получил аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. В комплекте к нему идет стилус S Pen. На презентации были представлены отрывки фильмов, снятых знаменитыми режиссерами на Samsung S23 Ultra. Среди них был отрывок британского кинорежиссера Ридли Скотта (создатель кинокартин «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Солдат Джейн» и т.д.).

Во все три новых смартфона встроен один и тот же флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 от американской Qualcomm. При этом в некоторых странах модель будет доступна с другим чипом — Exynos (разработка Samsung). Емкость аккумулятора младшей модели составляет 3900 мА·ч, S23+ получил аккумулятор 4700 мА·ч и S Ultra — 5000 мА·ч.

Предзаказ смартфонов стартует 1 февраля, продажи начнутся с 17 февраля. Galaxy S23 можно будет приобрести по цене от $799, Galaxy S23+ — от $999 и Galaxy S23 Ultra — от $1199.

Стоимость в России пока неизвестна, как и сроки появления моделей в продаже. После начала военных действий на Украине Samsung приостановил официальные поставки своей продукции в Россию, но ее продолжают ввозить по параллельному импорту (то есть без разрешения правообладателя).

Что еще представил Samsung

Южнокорейский производитель также представил новую линейку ноутбуков, в которую вошли три модели: Galaxy Book 3, Book 3 Pro 360 и Book 3 Ultra. Главная особенность — способность превращать ноутбук в планшет и использовать сенсорный экран. Модели поддерживают стилус от Samsung.

Samsung Galaxy Book 3 Ultra (Фото: Samsung)

Как сообщил представитель компании, Book 3 Ultra — модель «самого высокого класса» в анонсированной линейке. Она оснащена 16-дюймовым OLED-дисплеем (содержит светодиоды, которые испускают свет при прохождении через них электрического тока) с разрешением 1,8 тыс. пикселей, процессором Intel i9-13900H, дискретным графическим процессором американской Nvidia RTX 4070 (видеокарта от компании появилась только в 2023 году), 32 Гб оперативной памяти, 1 Тб хранилища. При этом сенсорный экран тоньше и легче обычного благодаря встроенным непосредственно в панель сенсорным датчикам. Устройство также будет совместимо со стилусом Samsung S Pen.

Остальная часть линейки — ноутбуки 360 с дисплеями, которые могут полностью поворачиваться, благодаря чему устройство можно использовать и как планшет, и как стандартный ноутбук-раскладушку. Galaxy Book 3 Pro 360 можно приобрести с 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1800 пикселей, процессором Intel i5-1340P или i7-1360 на выбор, встроенной графикой Intel, 16 Гб оперативной памяти, объемом памяти до 1 Тб и поддержкой стилуса. Galaxy Book 3 Pro будет доступен с 14-дюймовым экраном в дополнение к 16-дюймовой версии.

Предзаказ ноутбуков стартует 1 февраля. Приобрести модели можно будет с 17 февраля. Стоимость модели Galaxy Book Ultra начинается от $1249, Galaxy Book З Pro 360 — от $1399, Galaxy Book — от $2899.

Стоимость и доступность новых моделей в России пока неизвестны.