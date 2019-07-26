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Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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«Яндекс» повысил прогноз по размеру выручки в 2019 году

Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») обновила прогноз по темпам роста выручки в 2019 году. Показатель может увеличиться на 32–36%, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. В начале года Yandex прогнозировал, что темпы роста выручки будут на уровне 28–32%, а по итогам первого квартала обновила прогноз до 30–34%.

Во втором квартале консолидированная выручка Yandex выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 41,4 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 50%, до 13,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,4 млрд руб., что ниже показателей второго квартала прошлого года на 90%. В этом квартале компания потеряла 270 млн руб. на колебании курса валют, тогда как во втором квартале прошлого года — доходы в размере 1,224 млрд руб.

При этом выручка в основном для Yandex сегменте бизнеса — продаже интернет-рекламы — выросла на 19%, до 29,1 млрд руб. Выручка от продажи рекламы на сайтах «Яндекса» увеличилась на 21%, до 22,9 млрд руб.

Выручка в сегменте «такси» по итогам второго квартала 2019 года составила 8,8 млрд руб., что выше показателей прошлого года на 116%. «Такой рост в основном обусловлен высокими показателями сервиса онлайн-заказа такси: выросло количество поездок, были оптимизированы бонусы партнерам. Рост выручки также связан с быстрым увеличением доходов «Яндекс.Такси» для бизнеса (они учитываются на валовой основе) и фудтех-направления», — отмечается в сообщении компании.

Прочие доходы во втором квартале 2019 года выросли на 207% и составили 8% от общей выручки (3,5 млрд руб). В компании связывают это с ростом доходов сервиса «Яндекс.Драйв», медиа-сервисов от продаж подписок, а также с проектами в области интернета вещей (Internet of Things).

Теги: «Яндекс», выручка, Итоги квартала, прибыль
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