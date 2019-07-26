Британский регулятор оштрафовал RT на £200 тыс.

Российский телеканал назвал обвинения субъективными и подчеркнул, что штраф назначен до решения суда по вопросу правомерности претензий. Роскомнадзор ранее обещал зеркально ответить, если против RT будут применены санкции

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Офис по коммуникациям Великобритании (Ofcom) принял решение наложить на юридическое лицо российского телеканала RT — АНО «ТВ Новости» — штраф за нарушение требований к беспристрастности новостных сюжетов.

Претензии вызвали семь сюжетов, вышедших в эфир в промежуток с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Они касались отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, конфликта в Сирии, позиции украинского государства по отношению к нацизму и к румынским цыганам, говорится в сообщении Ofcom.

На «ТВ Новости» наложен штраф в размере £200 тыс. Регулятор не будет требовать его выплаты, пока не будут закончены необходимые юридические процедуры, говорится в сообщении.

На телеканале RT заявили, что Ofcom назначил штраф до решения суда, который должен определить правомерность претензий. «При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в «недостаточной беспристрастности», — отметил телеканал.