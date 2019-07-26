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Британский регулятор оштрафовал RT на £200 тыс.
Российский телеканал назвал обвинения субъективными и подчеркнул, что штраф назначен до решения суда по вопросу правомерности претензий. Роскомнадзор ранее обещал зеркально ответить, если против RT будут применены санкции
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Офис по коммуникациям Великобритании (Ofcom) принял решение наложить на юридическое лицо российского телеканала RT — АНО «ТВ Новости» — штраф за нарушение требований к беспристрастности новостных сюжетов.

Претензии вызвали семь сюжетов, вышедших в эфир в промежуток с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Они касались отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, конфликта в Сирии, позиции украинского государства по отношению к нацизму и к румынским цыганам, говорится в сообщении Ofcom.

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На «ТВ Новости» наложен штраф в размере £200 тыс. Регулятор не будет требовать его выплаты, пока не будут закончены необходимые юридические процедуры, говорится в сообщении.

На телеканале RT заявили, что Ofcom назначил штраф до решения суда, который должен определить правомерность претензий. «При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в «недостаточной беспристрастности», — отметил телеканал.

Британский регулятор не впервые признает, что телеканал RT нарушает установленные законом требования к телевещанию в стране. О новых нарушениях Ofcom объявил в конце декабря 2018 года. Сразу после этого Роскомнадзор начал проверку в отношении BBC World News. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что к телекомпании накопились вопросы из-за «тенденциозного освещения тех или иных событий». Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала проверку Би-би-си зеркальным ответом на действия Ofcom. Позднее в интервью РБК это признал и глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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«Действия Роскомнадзора были абсолютно зеркальными по отношению к этому. Поскольку в настоящее время действия Ofcom по отношению к RT заморожены, то и наши по отношению к Би-би-си также заморожены. История будет развиваться зеркально», — сказал он.

Роскомнадзор по итогам проверки обнаружил на сайте Русской службы Би-би-си материалы, транслирующие «идеологические установки» террористов.

РБК запросил комментарий главного редактора RT Маргариты Симоньян и Роскомнадзора.

Автор: Андрей Гатинский
При участии: Мария Истомина
Теги: Великобритания, Russia Today, штраф
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