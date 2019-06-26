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Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете
Большая часть норм закона вступит в силу только с 1 ноября, однако ведомство уже запросило у операторов информацию о точках обмена трафиком
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.

«Полученная информация будет учтена при создании информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ранее о начале рассылки управлениями Роскомнадзора соответствующих запросов сообщил гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, опубликовавший в своем телеграм-канале копию одного из таких запросов, из которого следует, что предоставить просят информацию по точкам обмена трафиком на сетях и не позднее 9 июля 2019 года.

Большинство положений закона о суверенном Рунете вступят в силу с 1 ноября 2019, другие — только с 1 января 2021 года. По словам Кулина, это значит, что «Роскомнадзор побежал вперед паровоза», тем более что и порядок, в соответствии с которым провайдеры должны предоставлять ведомству такие сведения пока отсутствует.

В сообщении самого Роскомнадзора отмечается, что создание системы мониторинга ресурсов сети связи общего пользования позволит «в случае угроз нарушения целостности Рунета оперативно принимать необходимые меры по их устранению».

Госдума приняла пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете» 16 апреля 2019 года. 1 мая его подписал президент России Владимир Путин. Курирующий в правительстве вопросы развития телекоммуникаций, интернета и информтехнологий вице-премьер Максим Акимов заверил, что планов создания суверенного Рунета у властей России нет, но они намерены «активно защищать» страну от любых внешних или потенциальных угроз.

Основные положения законопроекта

  • Все операторы связи должны установить специальное оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. В случае угрозы ведомство сможет управлять через него маршрутами интернет-трафика. Список угроз, порядок установки и эксплуатации оборудования должно определить правительство.
  • Указанное оборудование также будет фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам (сейчас это делают сами провайдеры).
  • К 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен.
Автор: Евгений Калюков
Теги: Роскомнадзор
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