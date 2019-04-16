Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Госдума приняла закон, названный ответом на Стратегию национальной кибербезопасности США. В случае одобрения Советом Федерации и утверждения президентом большая часть его норм вступит в силу с 1 ноября

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Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете». Об этом сообщается в материалах системы обеспечения законодательной деятельности.

По мысли разработчиков, новый закон призван обеспечить «безопасное и устойчивое функционирование Сети интернет на территории России» и является ответом на принятие в 2018 году в США Стратегии национальной кибербезопасности.

«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы Сети и​нтернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов», — говорится в пояснительной записке к закону.

Большая часть норм нового закона должна вступить в силу с 1 ноября 2019 года.