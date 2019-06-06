Вице-премьер заявил об отсутствии планов создания суверенного интернета

У властей России нет планов создания суверенного интернета, заявил вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы развития телекоммуникаций, интернета и информтехнологий.

«Суверенного интернета не будет. Мы не собираемся делать суверенный интернет», — сказал Акимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время вице-премьер отметил, что власти намерены «активно защищать» страну от любых внешних или потенциальных угроз.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получивший известность, как закон о суверенном Рунете. Согласно документу, операторы связи должны «обеспечивать установку в своей сети технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования» в России интернета. С помощью этих технологий будет ограничиваться доступ к запрещенной к распространению на территории страны информации.

Разработчики закона утверждали, что его реализация позволит обеспечить устойчивую работу Рунета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.