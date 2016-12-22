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«Сухой» начал разработку грузового SSJ-100
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«Сухой» начал разработку грузового SSJ-100
Технологии и медиа, 21:24
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«Сухой» начал разработку грузового SSJ-100
Согласно годовому отчету, компания «Сухой» считает разработку новой версии самолета одним из приоритетов
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) начало работу над грузовой версией лайнера Sukhoi Superjet 100. Это следует из опубликованного компанией отчета за 2017 год. Разработка грузовой версии пассажирского самолета указана среди приоритетных направлений работы ГСС.

Также в списке приоритетов стоит разработка версии SSJ увеличенной вместимости — до 110 кресел (в базовой версии — от 98 до 103 мест).

Sukhoi Superjet 100 был разработан АО «Гражданские самолеты Сухого» при участии Finmeccanica-Alenia Aermacchi. Дальность полета базовой версии составляет более 3 тыс. км. Первый полет опытного образца SSJ-100 состоялся в мае 2008 года. Поставка серийных самолетов началась весной 2011 года.

По данным ГСС на май текущего года, всего в эксплуатации находится около 130 Superjet 100, в том числе в «Аэрофлоте», «Газпром авиа», у МВД и МЧС России, компаний Interjet (Мексика), CityJet (Ирландия) и Королевских ВВС Таиланда.

Зимой 2018 года «Гражданские самолеты Сухого» сообщили о создании версии SSJ-100 на 75 мест, которая будет рассчитана на региональные полеты протяженностью до 2 тыс. км. Эта версия выйдет на рынок не раньше конца 2022 года. В покупке укороченной версии самолета заинтересована группа S7, а правительство готово выделить на разработку 6 млрд руб. Кроме того, в новом лайнере максимально возможное количество комплектующих иностранного производства будет заменено на российские аналоги.

Увеличение доли российских компонентов на 10–15% предусматривает производство еще одной модификации — SSJ100R, о которой в апреле текущего года объявил глава ГСС Александр Рубцов. По словам Рубцова, на самолет установят в том числе вспомогательную силовую установку, электросистему и гидравлику российского производства.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: ГСС , SSJ 100
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