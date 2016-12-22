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Лайнер Sukhoi SuperJet укоротят по заказу S7
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Лайнер Sukhoi SuperJet укоротят по заказу S7
Бизнес, 19 фев, 11:46
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Лайнер Sukhoi SuperJet укоротят по заказу S7
По данным «Ведомостей», авиакомпания заинтересована в покупке SSJ100, но хотела бы, чтобы самолеты для нее доработали
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Авиакомпания S7 подала предварительную заявку на покупку 100 пассажирских самолетов Sukhoi SuperJet (SSJ100), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Представитель компании «Гражданские самолеты Сухого» (производитель SSJ, входит в состав ОАК) подтвердил РБК, что у S7 действительно есть заинтересованность в самолетах SSJ100. Сейчас идет обсуждение контракта, добавил он.

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По данным «Ведомостей», для нужд S7 SuperJet планируется укоротить, сократив число пассажирских мест до 75 (в базовой версии — 98). Такие самолеты компания сможет эффективно использовать на региональных маршрутах внутри России, поясняют источники издания.

«Самолет будет перепроектирован, в соглашении будут нужные S7 характеристики, появится, по сути, другой SSJ100», — сказал источник, близкий к руководству авиакомпании.

К концу 2017 года самолеты SSJ были в парке «Аэрофлот», «Газпром авиа», авиакомпаний «Якутия», «Ямал», «ИрАэро», «Азимут», «РусДжет», Interjet (Мексика), CityJet (Ирландия), а также МВД и МЧС России и специального летного отряда «Россия». В общей сложности с начала коммерческой эксплуатации более 100 SSJ100, по данным ГСС, выполнили более 240 тыс. коммерческих рейсов продолжительностью свыше 370 тыс. летных часов. Однако, по данным «Ведомостей», SSJ100 по эффективности уступают иностранным самолетам: их средний налет в России до 2016 года составлял не более четырех часов в сутки, в то время как средний налет машин Airbus и Boeing — девять часов в сутки. Причина отставания — в более частых поломках и длительных сроках поставки запасных частей.

Авторы: Евгений Калюков, Валерия Комарова.
Теги: SSJ100 , Sukhoi SuperJet 100
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