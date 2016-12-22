Власти выделят на создание укороченной версии Sukhoi Superjet 6 млрд руб.

Кабмин выделит 6 млрд руб. на создание укороченной версии Sukhoi Superjet 100. Ранее сообщалось, что S7 готова закупить лайнеры «Сухого» с сокращенным числом пассажирских мест

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительство выделит из резервного фонда 6 млрд руб. на создание уменьшенной версии самолета Sukhoi Superjet 100, рассчитанной на 75 пассажиров вместо 98 у базовой модели. Об этом на заседании авиационной коллегии сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Разработка этого самолета начнется в этом году», — добавил Рогозин, уточнив, что проект распоряжения правительства готовится к опубликованию.

Вице-премьер отметил, что новая уменьшенная версия самолета будет «русифицирована» — под этим подразумевается «замещение максимально возможного количества иностранных комплектующих». Он напомнил, что правительство помогает продвижению SSJ-100, предоставляя субсидии на возмещение части затрат на техническое перевооружение изготовителей и субсидируя лизинговые компании, закупающие эти воздушные суда.

«В этом году в федеральном бюджете предусмотрено 5 млрд руб. для финансирования закупок еще 11 самолетов», — сказал Рогозин, отметив, что в 2015–2016 годах на эти цели выделили 34 млрд руб.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли и собеседников в правительстве и АП писала, что Владимир Путин согласился выделить на новую версию SSJ-100 значительно большую сумму — 85 млрд руб. Новая версия может выйти на рынок в конце 2022 года — начале 2023 года, сообщила газета.

Разработчик SSJ-100 — «Гражданские самолеты Сухого» — сообщил РБК, что S7 готова закупить 100 самолетов компании вместимостью 75 пассажирских мест.