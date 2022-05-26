Роскомнадзор стал привлекать прокуроров к проверке блокировок в интернете

Региональных операторов связи теперь проверяет Роскомнадзор совместно с прокуратурой. Причем проверки проходят, несмотря на мораторий правительства. В РКН объяснили происходящее возросшим числом атак

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Роскомнадзор подключил Генпрокуратуру для проведения внеплановых проверок региональных операторов связи, связанных с контролем блокировок запрещенных в России соцсетей, СМИ, а также фильтрацией трафика. Об этом сообщает «Коммерсант».

Газета отмечает, что проверки проходят, несмотря на мораторий правительства, который ранее был введен до конца года. Под них могут попасть компании с лицензией, которые предоставляют услуги связи.

«На одну из таких проверок пришло сразу несколько представителей обоих ведомств, они подключались к Wi-Fi-роутеру оператора и пытались установить мобильные приложения, блокируемые в России, а также запустить их через разные браузеры», — сообщил газете представитель одного из региональных операторов связи. Собеседник издания в компании, действующей на федеральном уровне, сказал, что проверки ужесточились с мая.

В Роскомнадзоре проведение проверок объяснили многочисленными компьютерными атаками на российскую информационную инфраструктуру: «В связи с этим необходимо безусловное выполнение операторами предъявляемых к их работе требований», — добавили в ведомстве. В Генпрокуратуре на запрос издания не ответили.

В России с начала года Роскомнадзор заблокировал доступ более чем к 135 тыс. материалов, содержащих запрещенную информацию. В числе последних под блокировку попали русскоязычный сайт The Moscow Times, сайты французского радио RFI, онлайн-энциклопедии изобразительного искусства WikiArt, а также сайт интернет-издания «Новая газета. Европа».