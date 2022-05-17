Роскомнадзор ограничил доступ к британскому сайту брокера из США

Доступ к британскому сайту одного из наиболее популярных у россиян иностранных брокеров заблокировали из-за недостоверной финансовой информации, сообщили в РКН. В 2021 году ЦБ внес Interactive Brokers в черный список

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Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры ограничил доступ к британскому сайту американского брокера Interactive Brokers, поскольку там публиковалась недостоверная информация, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В ведомстве напомнили, что с декабря прошлого года сайты, на которых размещают «противоправную информацию в финансовой сфере», блокируются во внесудебном порядке по инициативе ЦБ. «В данном случае Роскомнадзор исполнил требование Генпрокуратуры в части, касающейся технических аспектов ограничения доступа к ресурсу», — пояснили в ведомстве и посоветовали обратиться в Банк России, чтобы узнать основания для ограничения доступа.

Как следует из данных сервиса Роскомнадзора по проверке блокировок, сайт interactivebrokers.co.uk попал в реестр запрещенной информации на основании ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует блокировку сайтов, содержащих недостоверные данные.

Глобальный сайт Interactive Brokers по-прежнему доступен в России.

Interactive Brokers был одним из наиболее популярных иностранных брокеров в России. Компания не имеет лицензии в стране. Раньше она работала через российских партнеров, но в 2020 году получила штраф от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других регулирующих органов в размере $38 млн за недолжное поддержание контроля за отмыванием средств.

После этого IB начал ограничивать работу с клиентами из России, а к апрелю прошлого года компания потребовала от российских брокеров закрыть счета. В июне 2021 года брокер попал в черный список фирм с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который ведет ЦБ.

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В конце февраля IB разослал клиентам в России предупреждения о возможных блокировках счетов; аналогичные сообщения получили пользователи, «проживающие в частях Украины, на которые распространяются санкции, введенные различными правительствами». Президент США Джо Байден до этого запретил американцам инвестировать в экономики Донецкой и Луганской народных республик, торговать с ними и экспортировать туда товары из США. Это произошло после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.