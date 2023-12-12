«Связной» признали банкротом

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера «Связной», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.

В прошлом году стало известно, что к «Связному» подали в общей сложности 79 исков на 14,26 млрд руб. Среди истцов — кредиторы, поставщики, арендодатели и логистические компании. В феврале этого года «Связной» уведомил, что намерен подать заявление о банкротстве. В начале сентября компания закрыла все точки в Москве и Петербурге.

«Связной» был основан в 1995 году предпринимателем Максимом Ноготковым, изначально компания носила название «Максус». «Связным» компания стала в 2012 году. В 2014-м контролирующим акционером ретейлера стал Олег Малис, основатель и управляющий партнер группы компаний Solvers. В 2018 году совладельцем «Связного» стал «МегаФон», получив 25% плюс одна акция. О продаже своей доли оператор заявил в конце 2022 года.

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