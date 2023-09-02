В Москве и Санкт-Петербурге закрылись последние магазины «Связного»

Находящийся в процессе банкротства «Связной» закрыл все магазины в Москве и Петербурге, судьба точек в других городах неизвестна. Решение не нарушает процедуру, но его может опротестовать временный управляющий, говорят юристы

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве у «Связного», исходя из информации на сайте сети, должны работать четыре магазина: в ТЦ «Щука», «Глобал Молл», РИО на Дмитровском шоссе и ТЦ «Капитолий» в Подольске. Еще два магазина должны быть в Люберцах. Однако все они закрыты, убедился корреспондент РБК. В ТЦ «Щука» салон «по техническим причинам» закрылся днем 31 августа. В Санкт-Петербурге у «Связного» оставался один магазин в ТЦ «Жемчужная Плаза». Сотрудник горячей линии этого торгового центра сообщил, что магазин закрылся 30 августа. По его информации, салон «закрыт навсегда».

Опрошенные РБК представители ТЦ, где располагались торговые точки «Связного», не смогли пояснить причины их закрытия.

Всего, согласно информации на сайте «Связного», его салоны располагались в 1251 городе. РБК направил запрос в пресс-службу «Связного».

В феврале этого года «Связной» уведомил, что намерен подать заявление о банкротстве. В начале марта один из кредиторов ретейлера подал иск о банкротстве (затем с таким же иском в суд обратился и сам «Связной»), и в конце июня Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения, которая должна продлиться до 5 декабря. Среди основных кредиторов ретейлера — Совкомбанк, Альфа-банк и Merlion.

По итогам 2022 года кредиторская задолженность основного юрлица ретейлера — ООО «Сеть Связной» — составляла 58 млрд руб., тогда как его выручка равнялась 57 млрд руб., а чистый убыток — 49 млрд руб.

В пятницу, 1 сентября, «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщили, что «Связной» уведомил сотрудников, что больше не может вовремя выплачивать им заработную плату из-за блокировки банковских счетов судебными приставами. Фактически задержки с выплатами зарплаты начались с весны, а с начала лета сотрудники закрывшихся точек получали только МРОТ, рассказал собеседник издания.

Как развивался «Связной»

Сеть «Связной» была запущена в Москве Максимом Ноготковым в 1995 году сначала под названием «Максус». Бренд «Связной» появился в 2002 году. В 2014 году Ноготков потерял контроль над компанией после того, как ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, которому ретейлер был должен $130 млн, продал права требования по этому кредиту компании Solvers Олега Малиса. В 2018–2022 годах 25% плюс одна акция «Связного» принадлежали телекоммуникационной компании «МегаФон». Последний объединил ретейлера с «Евросетью», 100% которой оператор консолидировал ранее.

В 2022 году к «Связному» было подано несколько судебных исков на миллиарды рублей за невыполнение обязательств по различным контрактам. С частью кредиторов, например Совкомбанком, компания подписала мировое соглашение, которое предполагало выплату задолженности в размере около 2,6 млрд руб. несколькими платежами до конца 2025 года.

Представитель Совкомбанка отказался от комментариев. Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева отметила, что в ходе процедуры наблюдения, которая введена в отношении «Связного», руководство может принимать решение о прекращении деятельности отдельных торговых точек, в особенности если те убыточны. Но временный управляющий может поставить под сомнение необходимость прекращения деятельности отдельных магазинов и обратиться в суд с ходатайством о мерах для обеспечения сохранности имущества и/или отстранении руководителя. «Процедура наблюдения предполагает, что для контроля над деятельностью должника назначается арбитражный управляющий, однако полномочия органов управления должника не прекращаются, также сохраняется право должника продолжить хозяйственную деятельность, — подтверждает адвокат Forward Legal Олег Шейкин. — По закону в наблюдении на должника налагаются только отдельные ограничения: например, нельзя без согласия управляющего заключать сделки с активами на сумму более 5% от балансовой стоимости». Шейкин отметил, что основные активы «Связного» — это товарные остатки, права аренды, а также дебиторская задолженность. «Следует учесть, что суд ввел наблюдение по заявлению самого же «Связного». Это само по себе говорит о том, что должник признает, что дальнейшее ведение прибыльной деятельности является затруднительным, и решение о закрытии торговых точек может быть направлено на минимизацию наращивания новых долгов», — заключил он.