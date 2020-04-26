Рогозин объяснил невозможность объединения усилий в космосе с Маском

«Роскосмос» не сможет сотрудничать с компанией SpaceX Илона Маска, так как она работает на Пентагон

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Роскосмос» не может объединить усилия в освоении космоса с американской компанией SpaceX Илона Маска, поскольку та работает на военное ведомство США. Об этом заявил глава российского космического агентства Дмитрий Рогозин в Twitter.

«Он подрядчик Пентагона. О каком объединении вы говорите?» — написал Рогозин в ответ на вопросы пользователей социальной сети.

Он добавил, что группировка спутников для предоставления высокоскоростного интернета в рамках проекта Starlink, которую разворачивает SpaceX, имеет двойное назначение.

«Разворачиваемая их компанией спутниковая группировка также будет использована в военных целях. Она двойного применения», — сказал Рогозин, посоветовав гражданам не строить иллюзий.

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